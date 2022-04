Ein Leuchtturmprojekt für Senioren

Von: Martin Schullerus

Teilen

Ruheoase am Elektrokamin: Blick in eine große, gemeinsam genutzte Wohnküche des geplanten Pflegeheims. © Visualisierungen: Architekturbüro Bertold Ziersch

Das neue Pflegeheim des Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses in Gräfelfing soll ein bundesweites Leuchtturmprojekt des Kuratoriums Wohnen im Alter sein. Fachverbände, Behörden und Politiker zeigten sich bei einer Präsentation Anfang April von den Plänen ebenso angetan wie am Dienstag der Gemeinderat.

Gräfelfing – „Ich bin begeistert, man hat den Eindruck: hier wurde an alles gedacht“, fasste Walter Frank (CSU) im Gemeinderat die Stimmung zusammen. In der Tat hatte der Gräfelfinger Architekt Bertold Ziersch in einer detaillierten, umfangreichen Präsentation ein wahres Vorzeigeprojekt dargestellt, dessen Planung nun in die vierte Leistungsphase geht.

Wie berichtet, soll das heutige Rudolf- und Maria-Gunst-Haus komplett abgerissen werden. An seiner Stelle entstehen im ersten Bauabschnitt ein Pflegeheim neuester Generation und im zweiten Bauabschnitt vier Häuser für Wohnen mit Service.

44,3 Millionen Euro

44,3 Millionen Euro sollen beide Bauabschnitte kosten – eine Zahl, deren Schrecken umfangreiche Zuschüsse mildern sollen. Wie Hartmut Joithe, Geschäftsführer der Rudolf und Maria Gunst-Haus gGmbH, einer Tochter der Gemeinde Gräfelfing, ausführte, ist der Betreiber zuversichtlich, insgesamt gut 10 Millionen Euro an Zuschüssen von KfW, Landkreis und Freistaat zu erhalten.

Das Pflegeheim soll nun 96 Plätze ausschließlich in Einzelzimmern anbieten. Sie sind wie eine Micro-Wohnung gedacht, verfügen beispielsweise über eigenen Kühlschrank und ein Bad, das einer „kleinen Wellness-Oase“ gleicht, so Architekt Ziersch. Dazu gibt es für jede der Hausgemeinschaften, die ihren eigenen Bereich mit eigenem Eingang vom Treppenhaus haben, einen großzügigen Küchen-, Gemeinschafts- und Wohnraum, in dem der größte Teil des Tages zusammen verbracht werden kann. Das Pflegeheim verfügt über drei Vollgeschosse und ein rückversetztes Dachgeschoss für die Verwaltung.

Wohnen mit Service

Das Wohnen mit Service besteht aus vier Häusern mit vier Vollgeschossen, deren 61 Wohnungen in Größen von 51 bis 82 Quadratmeter über einen innen liegenden, offenen Erschließungsraum erreicht werden. Als Clou werden in diesem Treppenhaus sowie an der Fassade jährlich neue Hopfen-Pflanzen wachsen, die geerntet und zu einem eigenen Bier gebraut werden.

Das Echo im Gemeinderat war positiv bis begeistert. So steht dem Zeitplan nichts mehr im Wege. Er sieht vor, dass der Bauabschnitt 1 (Pflegeheim) von Mai 2023 bis Anfang 2025 errichtet wird; das Wohnen mit Service soll Mitte 2027 fertig sein.