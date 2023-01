Eine Bücherei geht ins Exil

Von: Martin Schullerus

Spezielle Bücherkartons, die nicht so leicht reißen: Der Umzug einer Bücherei bringt logistischen Aufwand und harte Arbeit mit sich. Bücherei-Leiterin Elke Naeve (Foto) ist dankbar, dass eine Umzugsfirma anpackt. © Foto: Michael Schönwälder

Die Gräfelfinger Gemeindebücherei muss den Bauarbeitern im Bürgerhaus das Feld räumen. Der Umzug ins Exil ist in vollem Gange. In den Stress der logistischen Mammut-Aufgabe mischt sich Vorfreude. Natürlich auf die Rückkehr in ungewisser Ferne, doch nicht minder auf die neue Bleibe. Denn die ist viel mehr als eine Notlösung.

Gräfelfing – Jeder kennt das von eigenen Umzügen: Die schwersten Kartons sind stets die mit den Büchern. Und sie reißen verlässlich, wenn nicht vorher der Rücken zwickt. Bücherei-Chefin Elke Naeve verantwortet nun einen Umzug, der fast ausschließlich Bücher betrifft, viele Tausend. Überhaupt: die Zahlen sind gewaltig. Rund 23 000 Medien wollen verpackt, transportiert und wieder eingeräumt sein. Es wären eigentlich an die 30 000, doch viele sind aktuell klugerweise bei den Lesern – unbürokratisch verlängert bis Ende Februar.

Das Material summiert sich auf geschlagene 700 Regalmeter, oder 400 Kubikmeter in verpackter Form. Das ist Schwerstarbeit, und die verrichtet vor allem die Umzugsfirma. Elke Naeve ist glücklich über die Hilfe der Profis. „Die sind mit sechs Mann an der Arbeit; wir könnten das niemals alleine stemmen“, sagt sie. Und die Kartons halten. Denn es sind speziell verstärkte Bücherkartons – etwas kleiner und nicht ganz befüllt.

Ohnehin bleibt für Naeve und ihr Team wahrlich genug zu tun. Zum Beispiel alles, damit die Umzugsfirma möglichst viel alleine erledigen kann, ohne die Bücherei ins Chaos zu stürzen. Die Krux: „Wir können in den neuen Räumen nicht die gleiche Aufstellung beibehalten.“ Also beschriftete das Team die noch vollen, alten Regale penibel. Die gleichen Zettel kamen jeweils auf die Kartons oder Gitterkörbe. Und sie finden ihr Paar an der Wand in den neuen Räumen. Das erste Ergebnis nach einer Woche Umzug: Die von der Firma frisch eingeräumten Bücherregale sehen brauchbar aus; das System funktioniert, auch wenn manches noch in Ordnung zu bringen sein wird.

Mit knapper Not stehen auch die Regale, die wie der braune Teppichboden zur Erstausstattung des Bürgerhauses von 1984 gehören, noch ihren Mann. Manche gehen etwas aus dem Leim, doch Elke Naeves Trost ist: „Sie müssen keinen weiteren Umzug schaffen. Nur diesen.“ Bei der Rückkehr ins frisch sanierte Bürgerhaus wird alles neu sein, größer, moderner. Die Bücherei-Fläche wächst erheblich, die Büros werden im zweiten Obergeschoss des neuen Turmes situiert, es gibt ein Lesecafé mit Blick auf den Bahnhofplatz und Zusatzräume. Das Bücherei-Team ist in die laufende Planung eingebunden.

Wann es so weit sein wird, weiß heute niemand. Auf dem Papier stehen zwei Jahre, doch Elke Naeve sagt: „Ich rechne eigentlich mit mehr.“ Da trifft es sich gut, dass die Interimslösung das Warten äußerst angenehm machen wird. Die Bücherei bekommt das Erdgeschoss und einen Großteil des ersten Obergeschosses in der verwaisten ehemaligen Doemens-Akademie an der Ecke Stefanus-/Schmidbauerstraße. Über dem Haupteingang in der Schmidbauerstraße prangt schon das Schild „Bücherei“, und auch innen ist die Wegeführung bereits beschildert.

Die Gemeinde legte hier ordentlich Hand an. Es gibt zum Teil neue Teppichböden, neue Mauerdurchbrüche und Trennmauern wo nötig, eine neue Rampe für Rollstuhlfahrer von der Zufahrt aus und eine neue Behindertentoilette. Die meisten Medien sind im Erdgeschoss angesiedelt, weniger frequentierte wie Philosophie, Religion und Geschichte im Obergeschoss, in das nur eine Treppe führt, kein Aufzug – ein Wermutstropfen. „Da werden wir im Einzelfall einen Bring-Service anbieten“, sagt Elke Naeve.

Die Regale müssen aus statischen Gründen vor allem entlang der Wände stehen, was mehr Platz erfordert. Trotzdem kann der gesamte Bestand wieder aufgebaut werden – bis auf Saisonsachen, die im Keller lagern. Die Räume sind dank vieler großer Fenster hell und freundlich, trocken und sauber. Den größten Raum erhält der Kinderbereich, die Jugendbücher sind ebenfalls separat für sich untergebracht. Es gibt wieder Computer-Arbeitsplätze und Lesetische. Die Abläufe für Ausleihe und Rückgabe sind durchdacht, für die Orientierung sorgen große, bunte, beschriftete Baken im Flur. Auch die beliebte Rückgabebox wird es wieder geben.

Was das Bücherei-Team schon recherchiert und erfreut zur Kenntnis genommen hat: „Es wird hier im Sommer weit weniger heiß als im Bürgerhaus“, sagt Elke Naeve. Und: „Wir freuen uns, dies ist eine sehr gute Lösung für unsere Bücherei.“

Wenn alles nach Plan läuft – und danach sieht es aktuell aus – eröffnet die Bücherei im neuen Domizil am 14. Februar. Die Öffnungszeiten bleiben übrigens unverändert. Für den 18. März ist ein Bücherei-Familienfest geplant, damit die Nutzer sich mit ihrer neue Bücherei bekannt machen können.