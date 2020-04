Eine Schlange aus mehr als 550 Steinen

Eine lange Schlange schlängelt sich am Gräfelfinger Anger in der Nähe des Wasserrads - aus Hunderten von Steinen.

Gräfelfing – Barbara Rehbock, Inhaberin und Gebietsleiterin von „Sports4Women“, hat die Schlange zusammen mit ihrer Familie einige Tage vor Ostern angelegt. „Das ist ursprünglich eine bundesweite Gemeinschaftsaktion von Trainerinnen, damit auch jetzt, wo keine Outdoor-Sportkurse stattfinden können, es eine Aktion gibt, die uns alle irgendwie verbindet“ erzählt Rehbock. Die Gräfelfingerin gibt normalerweise Sportkurse für Mütter mit Babys in Gräfelfing, Planegg, Krailling und Obersendling, derzeit natürlich nur online.

Alle Bürger sind dazu eingeladen, selbst einen Stein zu gestalten und zu der Schlange zu legen. Das Kreativsein, Gestalten und Bewundern der schön bemalten Steine soll einen kleinen Lichtblick in die derzeitige Ausnahmesituation bringen und ein Ziel für Spaziergänge sein. „Ich habe bisher bundesweit noch von keiner sonstigen Schlange gehört, die so lang ist wie unsere in Gräfelfing“, freut sich Barbara Rehbock.

Die Aktion stieß bei den Gräfelfingern tatsächlich rasch auf große Beliebtheit: Aus anfangs einigen wenigen Steinen und einem Handzettel mit einer Mitmach-Einladung wurde schnell eine Schlange mit inzwischen mehr als 550 Steinen mit Marienkäfer-, Schlumpf- und vielen anderen originellen Bemalungen. „Die allermeisten Steine sind von Spaziergängern dazugelegt worden, nur wenige von unseren Trainern. Eine Familie hat sich selbst auf einen Stein gemalt. Ich habe mit meiner Familie zum Beispiel einen Regenbogen-Stein gemalt und einen Stein mit Knöpfen gebastelt“, berichtet Rehbock.

Die Gräfelfingerin bekommt regelmäßig Nachrichten und Fotos auf Instagram und Facebook von eigentlich Unbekannten, welche Steine sie gemalt haben. „Es sind wahre Kunstwerke dabei. Jedes Mal, wenn wir kommen, sind Leute da, um die Schlange zu bewundern oder mitzumachen“, erzählt Rehbock. Da die Coronakrise noch geraume Zeit andauern dürfte, wird wohl auch die Schlange noch immer länger und länger werden. Barbara Rehbock ist bereits am Überlegen, was mit den Steinen nach der Corona-Zeit passieren könnte und für Anregungen und Ideen dankbar. ps