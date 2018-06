Einmischung mit Stil und Achtung

Dürfen Kirche und Politik zusammengehen? Das Ökumenische Forum Erwachsenenbildung Würmtal, sprich die evangelischen und katholischen Pfarrgemeinden Gauting, Gräfelfing, Lochham, Planegg und Stockdorf, finden: ja.

Gräfelfing – Die Pfarrgemeinden luden zu einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Kirche fragt Politiker – Kandidaten der Landtagswahl beziehen Position“ ein. „Wir möchten mit solchen Veranstaltungen politischen Diskursen Räume geben“, eröffnete Bernhard Liess, Pfarrer der Waldkirche Planegg, den Abend im Gräfelfinger Bürgerhaus. Auf dem Podium saßen Politiker jeder Couleur: Staatsministerin Kerstin Schreyer (CSU), Die-Linke-Direktkandidat des Landkreises München-Süd Bernhard Baudler, Ilse Ertl (Freie Wähler), Direktkandidatin des Landkreises München-Nord für die Grünen Claudia Köhler, Direktkandidat des Landkreises München-Süd Ulrich Riediger (AfD), dritter Bürgermeister Gräfelfings und stellvertretender Landrat Jörg Scholler (FDP) sowie die religions- und kirchenpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Diana Stachowitz.

Im Oktober findet die bayerische Landtagswahl statt, und die Politiker befinden sich mitten im Wahlkampf. Trotzdem: Nahezu einhellig und konsensorientiert beantworteten die Sieben die Fragen der Moderatorin Susanne Betz, Redakteurin des Bayerischen Rundfunks. So bestand Einigkeit bei Themen wie „arbeitsfreie Sonntage“ oder ob „jüdische und muslimische Feiertage gesetzlich verankert gehören“. Alle durch die Bank plädierten für die Sonntagsruhe. Die Debatte über gesetzliche Feiertage für Andersgläubige empfand Jörg Scholler (FDP) geradezu als widersinnig. Schließlich würden die eigenen Feiertage in den letzten Jahren eher abgeschafft. Auch Diana Stachowitz (SPD) sprach sich schon aus finanziellen Gründen dagegen aus.

Von der Kirche wünschten sich alle politisches Engagement. „Die Kirche muss sich einmischen dürfen – aber mit Stil und Achtung“, sagte etwa Kerstin Schreyer dazu. Sie könne deshalb auch andersherum kein Problem erkennen, wenn man in öffentlichen Räumen Kreuze aufhänge.

Etwas spannender wurde es nur bei der Frage nach der Asylpolitik im Spannungsfeld zwischen Barmherzigkeit und pragmatischer Politik. Wobei auch hier die komplexe Thematik, wie Diana Stachowitz verdeutlichte, nur Raum für allgemeine Statements ließ: „Ich kann nur sagen, dass ich den gegenwärtigen Streit in Berlin sehr bedauerlich finde.“ Der Beitrag von AfD-Politiker Ulrich Riediger, dass „Söder jetzt mit AfD-Programmatik herumzieht und so tut, als ob er nicht mehr zu Angela Merkel gehöre“, brachte ihm dann doch einen verärgerten Blick von Staatsministerin Schreyer ein, die Riediger jedoch genauso unkommentiert ließ, wie die Aussage von Claudia Köhler (Grüne), die auch der Auffassung ist, dass sich hier die CSU Argumente der AfD zu eigen mache. Stattdessen stehe sie als CSU-Politikerin für Menschenwürde und insbesondere für Ehrlichkeit in der Asylpolitik. Schreyer: „Wir müssen den Menschen, die nicht hierbleiben dürfen, das auch ehrlich sagen.“

Carolin Högel