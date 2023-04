Eltern fordern mehr Geld für Erzieherinnen

Von: Martin Schullerus

Der Gemeindekindergarten Spatzennest in Gräfelfing: Auch Eltern von Einrichtungen privater und gemeinnütziger Träger fordern nun die Großraumzulage für Erzieherinnen. Die Kommune verweist auf die jeweiligen Arbeitgeber. © Michael Schönwälder

Eltern von Kindern in gemeinnützigen und privaten Betreuungseinrichtungen fordern von der Gemeinde Gräfelfing, auch diesen Mitarbeiterinnen die Großraumzulage zu bezahlen – wie sie die gemeindlichen Mitarbeiterinnen erhalten. Die Kommune lehnt das ab und sieht die jeweiligen Arbeitgeber in der Pflicht.

Gräfelfing – „In Gräfelfing erhalten derzeit die Beschäftigten der kommunalen Kitas von der Gemeinde eine monatliche Großraumzulage in Höhe von 270 Euro, wohingegen die Angestellten aller anderen Kitas in Gräfelfing bislang hiervon ausgenommen sind“, schreibt Janek Landsberg im Namen des Elternbeirats des Caritas-Kinderhauses St. Gisela in einer Mail an den Münchner Merkur. Unterzeichnerinnen sind demnach auch Manuela Lindner und Anna Zinner. Alle drei geben an, auch die Eltern der Kinderkrippe Fortschritt Kleine Strolche, der katholischen Kindergärten St. Stefan und St. Johannes sowie des privaten Kindergartens Rieger zu vertreten.

Dem Gräfelfinger Gemeinderat sei es „offensichtlich bewusst, dass viele der Träger bereits jetzt mit ihren Kitas große Defizite machen und daher die Großraumzulage derzeit kaum selber aufbringen können“, schreibt die Elterninitiative. Dabei sei Gräfelfing auf die Kita-Plätze der „freigemeinnützigen und sonstigen Träger“ angewiesen, wenn die Gemeinde ihrer Verpflichtung nachkommen wolle, „die notwendigen Plätze in Kindertageseinrichtungen für alle Kinder rechtzeitig zur Verfügung zu stellen“. Diese Zahlung sei „unumgänglich“, weil ansonsten aufgrund der Konkurrenzsituation zu anderen Gemeinden eine weitere Personalverknappung im Kinderbetreuungsbereich in Gräfelfing drohe.

Tatsächlich gibt es in Gräfelfing ein buntes Angebot an Kinderbetreuung, das die unterschiedlichsten Träger unterhalten – allen voran die Gemeinde selbst, außerdem kirchliche, andere gemeinnützige und private Träger. Daraus ergeben sich nicht nur ein komplexes, ja ungleiches Beitragsgefüge für Eltern, das die Gemeinde mit jüngst angekündigten Erhöhungen der Elternbeiträge in ihren eigenen Einrichtungen auszugleichen sucht, sondern auch ungleiche Löhne.

Zutreffend ist auch, dass die Gemeinde Gräfelfing seit vielen Jahren dem Anspruch gerecht wird, den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen zu 100 Prozent zu decken – und dies nur dank des breiten Angebots möglich ist.

Auf Merkur-Anfrage sagte Bürgermeister Peter Köstler zu der aktuellen Elterninitiative, die Großraumzulage sei ein Instrument, das die Gemeinde als Arbeitgeber tatsächlich nur für ihre Angestellten leiste. Bürgermeister Köstler: „Wir sind da in der Tat sehr zurückhaltend, weil wir die jeweiligen Arbeitgeber in der Pflicht sehen.“ Es sei ihm bekannt, dass alle Träger Personalprobleme hätten, doch sei die Situation „nicht immer vergleichbar“. So nutze gerade die Caritas eine von der Gemeinde 2012 mit Zuschüssen und eigenen Kosten gebaute Immobilie; auch andere Einrichtungen hätten ähnliche Unterstützung.

Petra Hierl-Schmitz, die im Gräfelfinger Rathaus für die Kinderbetreuung zuständig ist, verwies darauf, dass die Caritas in ihrem Kinderhaus seit dessen Bau noch nie die vorgesehenen vier Kindergarten- und zwei Kinderkrippengruppen angeboten habe. „Und 2012 hatten wir noch keine mit heute vergleichbare Personalknappheit.“ Während also bei der Caritas geplante Plätze ungenutzt blieben, habe die Gemeinde selbst in der Steinkirchner Straße weitere Kapazitäten schaffen müssen, um den Bedarf zu decken. Köstler: „Bei einigen klappt es schlechter als bei anderen, und das liegt nicht immer nur am Geld.“

Gleichwohl bleibe die Gemeinde gesprächsbereit. „Ich habe zu diesem Thema mit der Caritas auf verschiedenen Ebenen schon wiederholt gesprochen“, sagt der Bürgermeister. Und morgen habe die Elterninitiative einen Gesprächstermin bei ihm. Er sei gegebenenfalls auch bereit, diese Entscheidung dem Gemeinderat vorzulegen. Vielleicht muss es dann nicht dazu kommen, was in Elternforen als Drohung kursiert – eine Protestkundgebung vor dem Gräfelfinger Rathaus.