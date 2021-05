Erstes Massivholz-Gebäude der Gemeinde

Zufriedene Gesichter beim Richtfest des Kindergartens in Holzbauweise (v.li.): Bürgermeister Peter Köstler, Bauamtsleiter Markus Ramsauer, Architekt Rolf Unser, Stefan Schädler (Bauamt), Zimmerer Stefan Trenkler (Holzbau Franke).

Nachhaltiges Bauen: Richtfest am neuen Kindergarten Steinkirchner Straße

von Martin Schullerus

War es umsichtige Planung oder schlicht das Glück des frühen Termins? Egal: Der Kindergartenbau der Gemeinde Gräfelfing in der Steinkirchner Straße leidet nicht unter dem akuten Bauholzmangel, der die Branche derzeit in Deutschland belastet und die Preise treibt. Dabei braucht dieser Kindergarten Holz – 300 m3 Holz. Er ist das erste in Massivholzbauweise errichtete Gebäude der Gemeinde Gräfelfing.

Gräfelfing - Beim Richtfest am Dienstag gab es nur gute Nachrichten und entspannte Gesichter. Die Gemeinde scheint mit ihrer Entscheidung für Architekt, Maurer- und Zimmererfirma und das ökologische Konzept des neuen, zwei-gruppigen Kindergartens alles richtig gemacht zu haben. Die Fundamente und die wenigen vertikalen Betonteile des Neubaus waren mit einer für den Rohbau fast schon unüblichen Präzision ausgeführt worden. Das nötigte dem Zimmerer Stefan Trenkler von Holzbau Franke ein großes Lob an die Kollegen von der Maurerzunft ab. Denn als der Kran die großteils vorgefertigten Holzwände einhob, passte alles wie ein Puzzle zusammen; Korrekturen waren kaum nötig.

Ersatzbau für 2,48 Millionen Euro

Das Gebäude an der Ecke Steinkirchner Straße / Watzmannstraße ersetzt den in Modulbauweise errichteten Kindergarten, der nach mehreren Wasserschäden abgerissen werden musste. Im Auftrag der Gemeinde entwarf Architekt Rolf Unser einen 2,48 Millionen Euro teuren Ersatzbau an gleicher Stelle, der ebenfalls zwei Kindergartengruppen beherbergen und über einen Durchgang mit der benachbarten Kinderkrippe verbunden sein wird, um den großen Gemeinschaftsraum mitnutzen zu können. Damit enden allerdings die Gemeinsamkeiten mit dem Vorgängerbau.

Der Neubau, für den extra ein Bunker aus Kriegszeiten ausgegraben und entfernt werden musste, weist zwei Pultdächer auf. Das eine wird eine Dachbegrünung zur ökologischen Isolierung und Kühlung tragen, das andere eine Fotovoltaikanlage. Die Außenwände sind in Holzständerbauweise errichtet, die meisten Wände zudem in Massivholzbauweise. Mit einer Stärke von zwölf Zentimetern regulieren die Wände das Raumklima und dienen auch als Isolierung.

Bürgermeister Peter Köstler dankte allen Beteiligten für den bisher reibungslosen Ablauf des Bauprojektes, das den Zeit- und Finanzrahmen einhält. Eröffnung soll im Oktober sein, kurz nach Beginn des Kindergartenjahres.