„Es ist eine Frage des Gewissens“

Von: Martin Schullerus

„Der Bischof weiß, was ich mache“: Schulpfarrerin und Umweltaktivistin Andrea Rückert. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Sie ist Theologin, Mutter – und Umweltaktivistin. Die Gräfelfinger Schulpfarrerin Andrea Rückert ist bei der „Letzten Generation“ aktiv und sagt: „Das führt mich weit jenseits meiner Komfortzone. Aber es ist eine Frage des Gewissens.“

Gräfelfing – Andrea Rückert (52) ist im Würmtal für ihr soziales Engagement und ihren Einsatz für die Umwelt bekannt. Sie ist Motor und Ankerpunkt einer nachhaltigen Schulpartnerschaft mit Tansania und war 2021 Trägerin der „Rose des KHG“, der Ehrung des Kurt-Huber-Gymnasiums für besondere Leistungen um die Schulfamilie.

Die Erfahrungen mit Menschen in Tansania waren es auch, die Rückert heute sagen lassen: „Es reicht einfach nicht, was wir bisher getan haben.“ Ernteausfälle wegen Trockenheit oder Starkregen ließen die Klimakrise in dem ostafrikanischen Land bereits greifbar werden. In anderen Ländern wie Kenia sei es noch schlimmer. „Die Menschen laufen meilenweit, um Wasser zu holen, und dann ist der Fluss ausgetrocknet“, berichtet Andrea Rückert. Die Frage von Menschenrechten und Gerechtigkeit sei untrennbar mit der Klimagerechtigkeit verbunden. „Das berührt junge, empathische Menschen bis hin zur Verzweiflung.“ Wenn sie selbst verzweifelt ist, lässt sie es nicht spüren. Sie lächelt, während sie Aussagen des letzten Berichts des Klimarates zitiert. „Optimistische Wissenschaftler rechnen mit dem Erreichen von Klimakipppunkten bis 2030, wenn wir die CO2-Emissionen nicht drastisch zurückfahren. Aktuell steigen sie, auch in Deutschland.“ Aus Reden müsse endlich Handeln werden.

Anfangs, gesteht die evangelische Theologin, sah sie die Aktionen der „Letzten Generation“ skeptisch – ob Hungerstreik und sich auf Straßen festkleben nicht kontraproduktiv seien und die Menschen abstießen und vergraulten? Doch ziviler Ungehorsam, für den es von der Antike über Ghandi und Martin Luther King bis zur Friedensbewegung zahlreiche Beispiele gebe, sei anfangs stets auf großen Widerspruch und Gegenwind gestoßen. Allerdings sei er auch geeignet, in kurzer Zeit zu wirken. Und das sei heute unabdingbar – auch unter Inkaufnahme von Straftaten. „Wir verstoßen bewusst gegen kleinere Regeln, um Großes zu bewegen“, sagt Rückert. Dass die „Letzte Generation“ vielen als radikale Aktivistengruppe gilt, ist nach Ansicht von Andrea Rückert keine Frage der Perspektive. „Radikal sind nicht wir, radikal ist, die Lebensgrundlagen aller in den Abgrund zu reißen“, sagt sie in Anlehnung an ein Zitat von UN-Generalsekretär António Guterres. Wichtig und unabdingbar sei physische und verbale Gewaltfreiheit, wie sie im „Aktionskonsens“ der „Letzten Generation“ festgeschrieben ist. Darauf würden die Aktivisten, die auf die Straße gehen, eigens trainiert. Auch auf ruhige, besonnene Reaktion bei Vorwürfen, Beschimpfungen, Bedrohungen.

Keine Alternative ist für Andrea Rückert, nichts zu tun. Sie ist eines von 23 evangelischen und katholischen Mitgliedern der „Arbeitsgemeinschaft Vernetzung mit den Kirchen“ der „Letzten Generation“. Die Schöpfung zu bewahren sei urchristliche Tradition. Und auch theologisch sieht sie dieses Anliegen „zutiefst verankert“. Der biblische Gott stehe aufseiten der Nichtprivilegierten, Hilfsbedürftigen, die in ihrem Dasein bedroht seien. Und deren Zahl nehme durch die Klimakrise stetig zu. Die Reaktion aus den Kirchen auf diese Annäherung sei „sehr unterschiedlich“, berichtet Rückert. Eine Aktivistin sei bei der EKD-Synode eingeladen gewesen, auf der später auch das 100 km/h-Tempolimit für Dienstfahrten beschlossen wurde. Die Ziele würden auch von den Landeskirchen geteilt. Natürlich gebe es auch Bedenken, Mitglieder zu vergraulen. „Aber soll ich als Kirche die biblisch-theologische Grundlage preisgeben für Mitgliederzahlen?“ In Bayern hat Andrea Rückert persönlichen Kontakt mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. „Der Bischof weiß, was ich mache“, sagt sie. Er sehe auch die Lage genauso sorgenvoll wie sie; beim Weg zur Lösung gebe es abweichende Meinungen.

Einen Konflikt mit dem politischen Neutralitätsgebot in Schulen sieht sie durch ihr Engagement nicht. „Der Lehrplan fordert die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Alle Parteien in Deutschland sind für das 1,5-Grad-Ziel und Klimaschutz. Das ist im Unterricht also keine Parteipolitik, sondern Weltgeschehen.“ Zugleich legt die Religionslehrerin großen Wert darauf, den Schülern nicht ihre persönliche Meinung aufzudrücken. „Ich lasse alle Meinungen gelten“, sagt sie. „Und meine eigene sage ich nur, wenn ich darauf angesprochen werde.“ So hält sie es auch mit dem Thema „Letzte Generation“, das durchaus schon von Schülern nachgefragt wurde.

Wenn Umweltaktivisten als zu pessimistisch dargestellt werden, muss Andrea Rückert widersprechen. „Wir glauben, dass viel möglich ist, wenn die Regierungen erst mal die Klimakrise als tatsächliche Krise behandeln. Das hat die Pandemie gezeigt. Wer schon aufgegeben hat und nichts tut, der ist – anders als diejenigen, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen – pessimistisch.“ Die Chancen seien vielleicht gering, das Ruder noch herumzureißen. Andrea Rückert: „Aber wir sind es den Menschen im Globalen Süden und der jungen Generation sowie zukünftigen Generationen schuldig, es zu versuchen.“