„Es wird ein vom Bauen geprägtes Jahr“

Von: Martin Schullerus

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler vor dem Bürgerhaus, dessen Sanierung und Erweiterung im April starten und bis 2025 dauern soll. © Dagmar Rutt

„2023 wird ein vom Bauen geprägtes Jahr“, sagt Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler. Tatsächlich ist die Liste der Großprojekte, die in Arbeit oder finaler Planung sind, beträchtlich – auch bezüglich der Kosten. Weniger sichtbar, jedoch ebenso wichtig und zeitintensiv sind soziale und organisatorische Themen, die es zu bewältigen gilt.

Bürgerhaus-Sanierung und -Erweiterung

Gräfelfing - In diesen Tagen beginnt der Umzug der Bücherei in die ehemalige Doemens-Akademie – erster sichtbarer Vorbote der großen Bauarbeiten am Bürgerhaus, die im April starten sollen. Die Ausschreibungen laufen. Einschließlich Tiefgaragensanierung, die ohnehin angestanden hätte, rechnet die Kommune mit rund 24 Millionen Euro an Kosten. Dafür wird das Bürgerhaus grundsaniert und erweitert. Die Bühne wird größer, der neue Turm ebenso, die Bücherei gleichfalls, das Foyer überarbeitet, Büro- und Serviceräume erweitert. Abschluss der Arbeiten: 2025.

Schwimm- und Dreifeldsporthalle

In diesem Jahr wächst das Großprojekt am Schulcampus Lochham sichtbar aus der Erde, wird aber bei Weitem nicht fertig. „Dabei wird manchem auch klar werden, dass es gar nicht so groß wird wie befürchtet“, sagt der Bürgermeister. Die Kosten seien mit einer Steigerung von zehn Prozent „noch im Rahmen“ und liegen nun bei knapp 32 Millionen Euro. Kostenträchtige Gewerke wie Edelstahl-Schwimmbecken, Holzbau und Pfosten-Riegel-Fassade sind allerdings noch nicht vergeben und könnten für Überraschungen sorgen. Der Baufortschritt ist im Plan, die Fertigstellung ist zum Ende 2024 vorgesehen.

Nordtrakt der Volksschule Lochham

Dieser Gebäudeteil soll als neuer Trakt des Kurt-Huber-Gymnasiums dienen, das im Zuge des wieder eingeführten G 9 und gestiegener Schülerzahlen dringend Raum benötigt. Dafür wird das Gebäude grundsaniert und modernisiert. Bei erwarteten 16 Millionen Euro Gesamtkosten übernimmt der Landkreis 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Zusätzliche Räume, das Fotovoltaik-Dach, das Blockheizkraftwerk samt Notstromversorgung für die Mehrzweckhalle im Krisenfall, Quartierstromversorgung für den Campus und zahlreiche weitere Wünsche muss die Gemeinde freilich allein bezahlen. Wichtig: Diese Infrastruktur lässt sich später ins Fernwärmenetz zur Spitzenlastabdeckung einbinden. Die Arbeiten sollen ab heuer zwei Jahre dauern.

Rudolf- und Maria-Gunst-Haus

Die Erneuerung des Altenheims in drei Bauabschnitten wird das größte Bauprojekt der Gemeinde in den nächsten Jahren. Bürgermeister Köstler hofft, dass der Neubau des Pflegeheims mit 96 Plätzen in Einzelwohnungen als erster Abschnitt noch vor dem Jahreswechsel starten kann. Er wird alleine zwei Jahre dauern und über 20 Millionen Euro kosten. Danach folgen der neue Trakt für das Service-Wohnen und die Sanierung der Wohnungen entlang der Lindenstraße. Die Zeitpläne für das Gesamtprojekt laufen bis 2028.

Geothermie-Bohrung und Netzausbau

Als „wichtiges Zukunftsprojekt“ bezeichnet der Bürgermeister die Fernwärme aus Tiefengeothermie. In diesem Jahr sollen die Bohrpläne finalisiert und möglichst die Bohrstelle eingerichtet werden. Die Bohrarbeiten auf dem Gelände des Reitvereins am Neurieder Weg sollen 2024 stattfinden. Parallel wird die bereits erfolgreich angelaufene Kundenakquise für das auszubauende Fernwärmenetz fortgesetzt. „Das Interesse in der Bevölkerung ist sehr groß“, sagt Peter Köstler. Die Gemeinde müsse hier „ehrlich und transparent“ kommunizieren, dass natürlich nicht jeder Gräfelfinger Haushalt bald oder gar gleichzeitig angeschlossen werden könne. Köstler: „Es gibt Bereiche, die in den ersten fünf Jahren nach der Bohrung noch nicht davon profitieren können.“ Der Netzausbau an sich bedeute eine „immense Bautätigkeit im Ort“.

Planungen für Wohnungsbau

Bebauungsplan und Konzeptionierung für die Wohnanlage auf dem Doemens-Grundstück (Stefanusstraße 8) sollen in diesem Jahr möglichst abgeschlossen werden und der Architektenwettbewerb zum Jahresende anlaufen. Letzteres gilt auch für das gemeindliche Wohnbauprojekt an der Bahnhofstraße 105.

Urnenwand auf dem Friedhof

Die geplante Urnenwand auf dem Friedhof mit rund 200 Urnennischen soll in diesem Sommer fertig werden; der Gemeinderat soll noch im Januar die Planung freigeben.

Rathaus-Sanierung und -Anbau

Zum Ende der Sommerferien soll die Rathaus-Sanierung so weit abgeschlossen sein, dass die ausgelagerte Verwaltung zum Teil wieder zurückkehren kann. Für alle reicht der Platz nicht. Das wird erst der Fall sein, wenn der Rathaus-Anbau fertiggestellt wird. Nach letzten Anpassungen der Planung sollen diese Arbeiten noch 2023 beginnen und etwa ein Jahr dauern.