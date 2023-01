Exodus aus dem Bürgerhaus

Von: Martin Schullerus

Wer kommt wann wo unter? Für Bürgerhaus-Organisator Jan Konarski ist Planen das A und O – jetzt erst recht. Foto: d. rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Das Gräfelfinger Bürgerhaus steht bewusst nicht in Konkurrenz zum Planegger Kupferhaus. „Wir sind kein reiner Kulturtempel, sondern ein Haus für die Bürger im besten Sinn“, sagt der Leiter Jan Konarski. Auch Krabbelgruppen, Flohmärkte, die VHS und junge Künstler in Eigenregie sind hier willkommen. Wenn das Bürgerhaus ab April zur Großbaustelle wird, sind sie alle auf einen Schlag zunächst heimatlos. Gut, dass sich mit Jan Konarski ein Macher und begabter Organisator um Alternativen kümmert – auch wenn er (noch) nicht für jeden Nutzer fündig wurde.

Die Literarische Gesellschaft und der Musikförderverein Gräfelfing können der mindestens zwei Jahre währenden Umbauphase getrost entgegenblicken. Sie sind in der Aula des Kurt-Huber-Gymnasiums gut untergebracht, allerdings ist das mit Aufwand verbunden. „Wir werden den Konzertflügel ins KHG übersiedeln; er muss mit dem Flügelwagen jeweils auf eine kleine Bühne gebracht und ansonsten in einer neuen Einhausung sicher verwahrt sein“, sagt Jan Konarski. Überhaupt: „Die Schule soll die Aula ungestört wie gewohnt nutzen können; wir sind nur Gast“, so Konarski. Das bedeutet, dass vor und nach jeder Abendveranstaltung Stühle und Technik auf- und rückzubauen sind. Die Technik mit digitalem Mischpult und Boxen siedelt aus dem Bürgerhaus in die Aula über und soll später auch dort verbleiben – als kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft. Im Bürgerhaus wird alles neu sein.

Größere Veranstaltungen wie Kammerorchester-Konzerte oder Galaball sollen in der Mehrzweckhalle stattfinden – „nur punktuell, weil es dort auch schon viele Nutzer gibt, die wir nicht beeinträchtigen wollen“, so Konarski. Wenn dort gute Technik benötigt wird, muss sie allerdings teuer zugemietet werden. Ob die Mehrzweckhalle sich etwa für die Konzerte der Blaskapelle Stockdorf eignet, ist fraglich. Sie ist dafür eigentlich zu groß und hat das Flair einer Turnhalle.

Der Bridgeclub, der zweimal wöchentlich mit bis zu 90 Teilnehmern im Bürgerhaus spielt, zieht mit der Bürgerhaus-Verwaltung in die ehemalige Doemens-Niederlassung in der Stefanusstraße um. Dort gibt es im ersten Stock zwei Räume für Veranstaltungen wie Lesungen und Vorträge; auch die Seniorenakademie und die VHS kommen dort unter, Letztere wohl in der alten Villa, in der auch die Büros von Konarski und Hausmeister Richard Eder sein werden.

Für eine ganze Reihe von Veranstaltern gibt es keine oder noch keine Lösung. Dazu zählen die Vortragsreihe „Gesundes Würmtal“, Märkte und Flohmärkte, Krabbelgruppe, Kammerkonzerte junger Künstler, Mitarbeiter-Weihnachtsfeier und Festsitzung des Gemeinderates. Auch der Christkindlmarkt wird umziehen – wohin ist unklar, doch es gibt Ideen.

Wichtig ist für Jan Konarski nun „die Kompromissfähigkeit und das Verständnis aller: Veranstalter, Besucher, Mitarbeiter“. Und dass das Bürgerhaus nach dem Umbau in gewohnter Vielfalt und höherer Qualität ein Haus aller Bürger sein wird.