Fahrradfreundliche Kommune

Von: Martin Schullerus

Bürgermeister Peter Köstler (Mitte) nahm jetzt die offizielle Auszeichnung Gräfelfings als fahrradfreundliche Kommune virtuell entgegen. © Tobias Hase

Gräfelfing ist nun auch offiziell vollwertiges Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern e.V. (AGFK), der insgesamt 93 Kommunen mit mehr als 6,6 Millionen Einwohnern angehören.

Gräfelfing - Die erwartete Auszeichnung als fahrradfreundliche Kommune fand am vergangenen Donnerstag im Rahmen einer Online-Veranstaltung statt, an der auch Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Matthias Dießl, Vorsitzender der AGFK Bayern, teilnahmen. „Wir freuen uns sehr, dass die Anstrengungen, die wir in den vergangenen Jahren für den Radverkehr unternommen haben, nun belohnt wurden“, so Bürgermeister Peter Köstler. Die Gemeinde habe neue Radwege angelegt, bestehende verbessert, die Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer punktuell verbessert und sicherer gemacht, wie etwa an den Kreisverkehren in der Lochhamer Straße.

Hinzu kämen Initiativen und Arbeitskreise wie der AK Radverkehr, dem Gräfelfings 3. Bürgermeister Martin Feldner vorsteht. Die Gemeinde verfügt in Roland Strecker aus dem Bauamt über einen Radverkehrsbeauftragten in der Verwaltung, und der ADFC hat 2021 eine eigene Ortsgruppe in Gräfelfing gegründet.

Voraussetzung für die nun erfolgte Zertifizierung war eine sogenannte Hauptbereisung im Oktober, bei der eine Kommission die formalen und infrastrukturellen Voraussetzungen in Gräfelfing anhand eines Bewertungskataloges geprüft hatte – mit positivem Ausgang. Für die in sieben Jahren anstehende Nachzertifizierung wird die Gemeinde allerdings weitere sichtbare Schritte zu mehr Fahrradfreundlichkeit gehen müssen.