Feldversuch für mehr Verkehrssicherheit

Gräfelfing – In der Lochhamer Straße in Gräfelfing läuft derzeit ein universitärer Feldversuch, der mit Zusatzschildern zu einem besseren Verständnis zwischen Auto- und Radfahrern beitragen könnte. Die neue Beschilderung kann beim ersten Anblick allerdings auch Verwirrung auslösen, wie Reaktionen im Internet zeigen.

„Lack gesoffen?“, fragt ein Facebook-Nutzer angesichts des Fotos aus der Lochhamer Straße. Der nächste: „Ist doch klar! Man fährt mit dem Vorderrad links und dem Hinterrad rechts! Driften für Anfänger!“ Der nächste Kommentator kommt der Sache schon näher: „Der nicht benutzungspflichtige Radweg ist viel zu schmal und sehr holprig!“ In der Tat geht es um den vor Jahrzehnten angelegten Radweg, der baulich vom Gehweg abgesetzt ist. Er ist nach heutigen Maßstäben kein Radweg, weil er bei Weitem zu schmal ist. Aus diesem Grund ist auch niemand gezwungen, ihn zu verwenden. Wer will, darf auf der Straße radeln. Die Beschilderung „Gehweg, Radfahren frei“ ermöglicht vor allem jungen oder unsicheren Radfahrern auch das Radeln auf dem alten Radweg, wo es ihn noch gibt, beziehungsweise auf dem Gehweg (s. Foto).

„Diese Situation gibt es in Gräfelfing entlang der meisten Straßen“, sagt Roland Strecker, im Rathaus für Tiefbau und auch für den Radverkehr zuständig. Nur an zwei Straßen im Gemeindegebiet gebe es überhaupt benutzungspflichtige Radwege. Diese Rechtslage ist freilich vielen Autofahrern nicht ganz klar – und auch manchem Radfahrer nicht. Autofahrer hupen Radfahrer schon mal von der Fahrbahn – mit Verweis auf den „Radweg“. Und Radfahrer befahren diesen oft viel zu schnell und gefährden damit sich und Fußgänger.

Diese Situation, die in deutschen Kommunen millionenfach vorliegt, möchte eine Studie der Technischen Hochschule Nürnberg untersuchen und möglichst verbessern. Gräfelfing beteiligt sich an der Studie, auf die sie im Rahmen ihrer Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK) stieß.

Die Studenten untersuchten zunächst, wie viele Radfahrer die Fahrbahn beziehungsweise den Radweg nutzten, bevor die neue Beschilderung angebracht wurde. Dann folgten die Piktogramme, die nun für etwas Verwirrung sorgen: Jeweils ein aufgemaltes Fahrrad zeigt an, dass auf der Straße und auf dem Radweg geradelt werden darf. Hinzu kommt die Beschilderung „Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“, die nichts an Deutlichkeit vermissen lässt.

Wie die Zusatzzeichen das Verhalten im Straßenverkehr ändern oder verbessern, soll im September genauer erfasst und untersucht werden. Bis dahin, so Roland Strecker, werde die Regelung den häufigen Nutzern dieser Strecke geläufig sein.