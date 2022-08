Feuerwehr Gräfelfing: Anbau soll Mängel heilen

Von: Martin Schullerus

Das Bestandsgebäude weist einige Mängel auf, ein Erweiterungsbau in Form einer Zwischenspange soll Abhilfe schaffen. © Dagmar Rutt

Als das Gräfelfinger Feuerwehrgerätehaus 1972 in Betrieb ging, gehörte es zum Modernsten, was es diesbezüglich gab. 50 Jahre später ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Ein neuer Erweiterungsbau soll die Unzulänglichkeiten heilen. Und davon gibt es viele.

Gräfelfing – Die Machbarkeitsstudie, die Architekten in enger Abstimmung mit der Feuerwehr und dem gemeindlichen Bauamt erstellten, startete mit einer langen Mängelliste des Bestandsgebäudes. Die Trennung von Schmutz und kontaminiertem Material ist nicht optimal möglich, die Umkleiden sind nicht an den heute hohen Frauen- und Jugendlichenanteil bei den Aktiven angepasst. Die vom Gemeinderat beschlossene Notstromversorgung ist bei der Feuerwehr gut aufgehoben, braucht jedoch Platz. Außerdem entspricht die Atemschutzwerkstatt in Maß und Ausstattung nicht mehr heutigen Anforderungen. Der Aufzug ist zu klein und bindet nicht alle Ebenen an. Zwischen dem nördlichen Verwaltungstrakt und dem südlichen Wirtschaftstrakt gibt es eine Höhendifferenz; im Wirtschaftstrakt selbst einen weiteren Versprung von 50 Zentimetern, was den Materialtransport erschwert. Im Untergeschoss sind die Sanitärbereiche sanierungsbedürftig, und es gibt dort eine steile Hilfstreppe.

Länglicher Riegel geplant

Die Architekten prüften mehrere angrenzende Flächen als Baufeld für einen Anbau. Letztlich schlugen sie nun vor, einen Erweiterungsbau in Form einer Zwischenspange zu errichten, die dort liegen wird, wo heute Atemschutzwerkstatt und Garderoben sind – ein länglicher Riegel etwa in Ost-West-Richtung. Das Untergeschoss könnte unverändert bleiben, der nördliche Gebäudeteil neu errichtet werden. Dafür würden im Erdgeschoss die Atemschutzwerkstatt und die Garderoben abgerissen und vergrößert neu gebaut.

Im ersten Obergeschoss des Neubaus, der in moderner Leichtbauweise errichtet wird und eine Photovoltaik-anlage bekommt, sollen fünf bis sechs barrierefreie Wohnungen entstehen – für Angehörige der Feuerwehr oder Mitarbeiter der Gemeinde. Ein neuer Aufzug am Verwaltungstrakt soll alle Ebenen erschließen und auch die Treppe zwischen Fahrzeughalle und Atemschutzwerkstatt überflüssig machen.

Der neue, relativ große Zwischenbau soll nach heutiger Kostenschätzung rund 3,7 Millionen Euro kosten, wovon eine knappe Million auf die Wohnungen entfallen würde. Der Bauausschuss hatte dem Gemeinderat empfohlen, in die Leistungsphasen zwei und drei einzutreten und mit Fachplanern konkrete Pläne über die Studie zu legen. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung einstimmig.