Nächster Container in Flammen

Vier Tage nach dem letzten derartigen Vorfall musste die Gräfelfinger Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag erneut wegen einer brennenden Papiertonne ausrücken.

Gräfelfing – Diesmal stand ein Container in der Flurstraße in Flammen. Bei ihrem Eintreffen kurz nach der Alarmierung um 1.34 Uhr fanden die Einsatzkräfte die Tonne, die aus einer nahen Wertstoffinsel stammte, in Flammen stehend mitten auf dem Wendehammer hinter dem Bürgerhaus vor. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten etwa eine Stunde.

Der Containerbrand in der Flurstraße war der fünfte Vorfall dieser Art seit Mitte August. Bei der Gräfelfinger Feuerwehr geht man von Brandstiftung aus, hält sich aber mit Äußerungen zurück. Pressesprecher Thomas Hickel sagte lediglich, er sehe zwei mögliche Motive: Entweder habe jemand Freude daran, Feuer zu legen oder er wolle die Feuerwehr ärgern. Die immer ähnliche Uhrzeit sei „jedenfalls nicht dankbar“. In allen Fällen war auch die Kriminalpolizei vor Ort. Aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums hieß es am Donnerstag auf Nachfrage allerdings, es gebe derzeit keine Hinweise.