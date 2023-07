Fitness-Parcours mit zwölf Geräten am Anger

Von: Martin Schullerus

Auf der Wiese nordöstlich des Spielplatzes am Anger soll der Fitness-Parcours mit zwölf Trainingsgeräten entstehen – in mittelbarer Nachbarschaft zur Wohnanlage. © Dagmar Rutt

Die Grünanlage am Anger in Gräfelfing, die vor allem an Wochenenden in der warmen Jahreszeit hoch frequentiert ist, soll eine weitere Attraktion erhalten. Auf Anregung des „Runden Tisches Sport“ empfahl der Sportausschuss dem Gemeinderat jetzt die Planung eines Fitness-Parcours.

Gräfelfing - Das Landschaftsarchitekturbüro „Freiraum Plan“ stellte in der Sitzung am Dienstag drei Varianten einer solchen Anlage vor, abgestuft nach Qualität und Kosten. Der Ausschuss empfahl die zweite Variante plus Beleuchtung, mit Kosten von rund 260 000 Euro. Konkret soll es sich um zwölf ganzjährig nutzbare, hochwertige Fitnessgeräte für draußen handeln, die auf einem Areal nordöstlich des Spielplatzes installiert werden. Sie sind so ausgesucht, dass sie in verschied enen Schwierigkeitsgraden Ganzkörpertraining für Jung und Alt ermöglichen. Eine Zuwegung ist ebenso geplant wie ein wasserdurchlässiger Bodenbelag aus Kunststoff, um die ganzjährige Nutzung zu ermöglichen und die Pflege und Instandhaltung zu erleichtern.

Anlage inklusiv geplant

Die gesamte Anlage sei auch inklusiv geplant, der Standort in der Nähe von Spielplatz, Boule- und Eisstockbahn, Kneipp-Anlage und WC-Anlage und „Distanz zur Wohnbebauung“ sei „ideal“, so der Planer. Das sah Günter Roll (BVGL) ganz anders. Mit Blick auf die Anwohner am Anger sagte er: „Wir bauen ihnen also einen Sportplatz vor die Nase, nachdem sie schon unter dem Lärm von der Liegewiese leiden.“ Mit einer Beleuchtung gar wäre dort „bis nachts der Teufel los“. Er werde dem keineswegs zustimmen.

Bürgermeister Peter Köstler sagte, es handle sich um eine „Mischlage“, und das Thema Nachbarschaft sei in der Planung „mit bedacht“ worden. Er stellte zugleich fest: „Es handelt sich dort um eine öffentliche Grünfläche und nicht um einen privaten Garten für wenige.“

Sabine Müllauer (SPD) erschien es riskant, gleich so groß einzusteigen. Es gebe schon viel Infrastruktur für Breitensport in Gräfelfing. Vielleicht solle die Gemeinde also probeweise „mit einem Set von weniger als zwölf Geräten starten“, um zu vermeiden, dass erst nach der großen Investition festgestellt werde, dass die Anlage nicht angenommen werde. Dies sahen die Fachplaner und die Ausschussmehrheit anders. „Zwölf Geräte sind das mindeste Angebot, um die Übungen in ausgewogener Breite anzubieten“, sagte der Planer. Katharina Weber (Grüne) drängte darauf, auch eine Beleuchtung vorzusehen. Am Ende stimmten nur Müllauer und Roll gegen die Empfehlung, die Planungen auszuschreiben.

Teil dieser Ausschreibung sollen auch jeweils zwei neue Fitnessgeräte für die Spielplätze Turmairstraße, Neunerberg und Kerschensteinerstraße sein. Sie sollen vor allem Begleitpersonen von Kindern als leichte Ausdauer-Übungsgeräte dienen, etwa wie ein Hometrainer. Damit würde die Gesamtsumme laut Kostenschätzung auf rund 275 000 Euro steigen.