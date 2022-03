Flüchtlinge ziehen ins „Dolce Vita“ ein

Von: Victoria Strachwitz

Ist der Gemeinde und dem Bürgermeister dankbar für die Unterkunft: Yaroslav mit seiner Ehefrau Nataliia und den Kindern Dariia (1), Sofiia (3) und Matvii (7). © Dagmar Rutt

„Dolce Vita“ steht in Gräfelfing für Gastfreundschaft. Im einstigen Hotel der Gemeinde wohnen seit Samstagmorgen rund 45 Flüchtlinge aus der Ukraine. Weitere sechs folgten gestern. Unzählige Gräfelfinger sorgen für die Gäste.

Gräfelfing – WLAN einrichten und die Küche aufmöbeln. Damit war es nicht getan. Um das „Dolce Vita“, das ehemalige Hotel im Eigentum der Gemeinde Gräfelfing, für Flüchtlinge aus der Ukraine bewohnbar zu machen, musste mehr passieren. Es brauchte auch Betten, Tische und Bettwäsche; im Außenbereich mussten ein Zaun gezogen und Blumen gepflanzt werden, damit kein Kind in die Würm fallen kann.

Jeden Tag per Handy ein Lebenszeichen

Am Samstagmorgen zogen die ersten 45 Flüchtlinge aus der Ukraine dort ein, sechs weitere folgten gestern. Olga ist eine von ihnen. Aus Odessa, einer ukrainischen Hafenstadt, die „eine Zeit lang einer der sichersten Orte war, doch jetzt zerbombt ist“, floh sie mit ihrem Sohn in die Würmtaler Notunterkunft. „Wir wurden unglaublich freundlich empfangen, und es ist sehr gemütlich hier“, sagt die Ukrainerin. Ihr Mann kämpft als Soldat an der Front. Jeden Tag schickt er ihr über das Handy ein Pluszeichen, dass es ihm gut geht. Familie und Freunde von Olga leben ebenfalls noch im Heimatland.

Mit seiner Frau Nataliia und ihren drei gemeinsamen Kindern schaffte es auch Yaroslav mit dem Bus nach Gräfelfing. Herzlich bedankt er sich im Merkur-Gespräch bei der Gemeinde und dem Bürgermeister, dass seine Kinder jetzt in Sicherheit sind und die Familie so hilfsbereit aufgenommen wurde.

Rund 30 Flüchtlinge privat untergekommen

Die Gruppe, die Samstagnacht mit dem Bus direkt von der ungarischen Grenze anreiste, ist die erste, die öffentlich von der Kommune untergebracht wurde. Privat sind in der Gemeinde bereits rund 30 Flüchtlinge untergekommen, schätzt Bürgermeister Peter Köstler. „Wir versuchen, uns gerade einen Überblick zu verschaffen.“ Er zeigt sich dankbar, dass viele Gräfelfinger sich stark engagieren.

Schon was das „Dolce Vita“ betrifft, hatte eine einfache Frage eine Welle der Hilfsbereitschaft zur Folge: „Was können wir tun?“ Diese Frage stellte die Gräfelfingerin Alexandra Matic ihrem Freund Oleksandr Viktor, der rechten Hand des Bischofs von Mukatschewo in der Westukraine. Er bot ihr zwei Möglichkeiten, zu helfen: die Unterbringung von Flüchtlingen und ein Transport von Hilfsgütern in die Ukraine.

Zweiter Hilfstransport startet

Am Samstagmorgen fuhr vor dem „Dolce Vita“ der Reisebus mit den 45 Flüchtlingen vor, kommendes Wochenende startet der zweite Hilfstransport aus dem Würmtal in Richtung Ukraine. Matic ist beeindruckt: „Ich staune jeden Tag.“ Alle helfen mit. „Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass wir zu wenig Helfer haben.“ Der Katholische Pfarrverband St. Stefan - St. Johannes in Gräfelfing kümmert sich federführend um die Gruppe im „Dolce Vita“. Auch Pfarrer Markus Zurl ist mit Oleksandr Viktor bekannt. Am Sonntag feierte die Pfarrei gemeinsam mit den Flüchtlingen gleich einen Willkommensgottesdienst.

Welle der Hilfsbereitschaft

Der Helferkreis Asyl ist ebenfalls bei der Betreuung der Flüchtlinge im „Dolce Vita“ mit von der Partie, und Bürgermeister Köstler sagt, „wir helfen, wo wir können“. Aus dem derzeit geschlossenen „Pschorrhof“ stammen Betten und Tische, „es kamen Sachen von überall her“, erzählt Matic. Der Bischof von Mukatschewo habe der Pfarrei bereits einen Dankesbrief geschrieben. Die Menschen, die nun in Gräfelfing untergebracht sind, seien vorher in der Westukraine gestrandet gewesen. Oleksandr Viktor habe verhindern wollen, dass die Flüchtlinge auf ihrer Odyssee gen Westen weitere Stationen durchlaufen müssen, bis sie irgendwo in einem richtigen Bett schlafen dürfen. Zusammen mit Gräfelfing konnte er dies nun möglich machen.

„Es ist kein Hotelbetrieb, da kocht kein Koch“, sagt Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler über das „Dolce Vita“, doch es ist eine Unterkunft in Sicherheit. Maria Wieser, eine Helferin, sagt über die Flüchtlinge: „Das sind unglaublich freundliche, sehr dankbare Menschen.“

Hausversammlung im „Dolce Vita“

Am Sonntagabend habe eine Hausversammlung stattgefunden: „Die sind nicht fordernd, nur dankbar und sehr kooperativ. Da herrscht eine sehr schöne Atmosphäre.“ Für die über 20 Kinder in dem Hotel versucht die Gemeinde jetzt – wie auch für die privat untergebrachten Kinder – Plätze in Schulen und Kindergärten zu finden. „Einige wurden schon an den Schulen aufgenommen, für andere werden voraussichtlich altersübergreifende sogenannte Willkommensklassen gebildet“, so die Sprecherin der Gemeinde Sabine Strack.

Hilfreich sei, so Köstler, dass eine der geflüchteten Ukrainerinnen Deutschlehrerin ist. Der Bürgermeister stellte bereits fest: „Die organisieren viel selbst, das ist sehr schön.“ Gemeinde, Helferkreis, und Pfarrei organisieren, was sonst noch nötig ist. Sie alle glauben nicht, dass es bei den aktuell 70 bis 80 in Gräfelfing registrierten Flüchtlingen aus der Ukraine bleibt. „Die Gemeinde geht davon aus, dass weitere Geflüchtete in Gräfelfing ankommen werden, und eruiert derzeit weitere Möglichkeiten zu ihrer Unterbringung“, so Strack. Was das „Dolce Vita“ betrifft, erklärte Landrat Christoph Göbel bereits vergangene Woche, er sei dankbar, dass Köstler sich um die Unterkunft in Gräfelfing kümmere, Köstler reicht den Dank weiter an Helferkreis und Pfarrei. Das „Dolce Vita“ steht jetzt nicht nur für Gastfreundschaft, sondern auch für Dankbarkeit.

Franziska Urban vom Helferkreis Asyl zeigt eines der insgesamt 18 Zimmer im ehemaligen Gräfelfinger Hotel „Dolce Vita“, das für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet wurde. © Dagmar Rutt

Im ehemaligen Hotel „Dolce Vita“ sind inzwischen mehr als 50 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. © Dagmar Rutt