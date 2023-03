„Für uns Frauen bleibt noch viel zu tun“

Von: Martin Schullerus

Der neue Vorstand der Frauen-Union Gräfelfing mit Gästen (v.l.): Kerstin Schreyer (MdL), Dagmar Thelen (Schatzmeisterin), Klaudia Atelj (Vize-Ortsvorsitzende), Ochmaa Göbel (Ortsvorsitzende), Ines Neupert (Vize-Ortsvorsitzende), Bürgermeister Peter Köstler, Gudrun Moll (Schriftführerin) und Gabi Schönwälder (Vize-Kreisvorsitzende). © Dagmar Rutt

Gräfelfing – „Politik bei Pizza und Prosecco“: So leicht, wie das Motto des Abends daher kam, so sinnhaft, ja wichtig war gleichwohl der Anlass dieses Treffens. Just zum Weltfrauentag kam die Gräfelfinger Frauen-Union im Bürgerhaus zusammen, um ihren Vorstand neu zu wählen und im Anschluss mit der Landtagsabgeordneten Kerstin Schreyer (CSU) die Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft zu reflektieren.

„Man dachte schon, den Weltfrauentag brauche es gar nicht mehr“, sagte Vorsitzende Ochmaa Göbel in ihrer Begrüßung. Jüngste Nachrichten über die Unterdrückung von Frauen etwa in Afghanistan und Iran machten hingegen „fassungslos“. Eine Haltung, die leider auch nach Deutschland eingetragen werde. Gerade als Bürgerin ausländischer Herkunft wundere sie sich darüber, „dass ausgerechnet linke Politiker, die sich für Feminismus stark machen, andererseits Frauenbilder akzeptieren, die mit unseren Werten nicht vereinbar sind“, so Göbel. In Gräfelfing habe die vor 74 Jahren gegründete Frauen-Union längst eine andere Geisteshaltung bewirkt. Göbel: „Die Gräfelfinger CSU, Frauen-Union und Senioren-Union sind unter weiblicher Führung.“

Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer outete sich als vehemente Befürworterin von Frauen in der Politik. Ja, Bayern sei reif für eine weibliche Ministerpräsidentin, hatte sie bereits am Vortag im Merkur-Interview bekannt. Sie erinnerte an „mutige Frauen und Männer“, die es ermöglicht hätten, dass reine Männerdomänen zunehmend der Vergangenheit angehörten. „Als ich 2008 im Landtag anfing, gab es noch ganze Regionen, die nur männlich vertreten waren“, so Schreyer. Selbst die beliebte Barbara Stamm sei zeitlebens nur über die Liste gewählt worden und habe nie ein Direktmandat erhalten. Auch heute bleibe noch viel zu tun, so Schreyer. „Die Gesellschaft ist weiter, als wir es als CSU sind. Wenn eine Frau zur Wahl steht, müssen wir sie auch unterstützen.“

Die Vorstandswahl war zuvor unaufgeregt über die Bühne gegangen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Ortsvorsitzende Ochmaa Göbel, ihre Stellvertreterin Klaudia Atelj, Schatzmeisterin Dagmar Thelen, Schriftführerin Gudrun Moll, Kassenprüferin Hildegard Kühbeck und vier Beisitzerinnen. Hinzu kamen als neue stellvertretende Vorsitzende Ivonne Schäfer und Ines Neupert sowie Kassenprüferin Birgitta Kemmer.