Dach in Flammen

Von: Martin Schullerus

Offener Dachstuhlbrand bei der Gaststätte D’Ivino: Die Gräfeflinger Feuerwehr rief auch die Planegger Drehleiter zu Hilfe, um effektiver angreifen zu können. Foto: M. Schullerus © Martin Schullerus

Das Haus der Gaststätte D’Ivino in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße ist am frühen Freitagnachmittag durch einen Brand schwer beschädigt worden. Ein Mensch wurde verletzt. Die Feuerwehren von Gräfelfing und Planegg waren zwar schnell vor Ort; der stürmische Wind machte ihnen jedoch zu schaffen.

Gräfelfing – „Als unser erstes Fahrzeug fünf Minuten nach der Alarmierung um 14.26 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen schon Flammen aus dem Hausdach“, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Hickel. Die Kameraden reagierten sogleich, lösten für die Gräfelfinger Feuerwehr Vollalarm aus und riefen die Planegger Drehleiter hinzu. Das erwies sich als guter Einfall. „Mit zwei Drehleitern konnten wir viel effektiver angreifen“, so Hickel.

Das war auch bitternötig. Denn am Nachmittag herrschte in Gräfelfing stürmischer Wind, was zwei Probleme mit sich brachte: Da es sich mittlerweile um einen offenen Dachstuhlbrand handelte, flogen die Dachziegel durch die Gegend und gefährdeten die Helfer. Außerdem fachte der Wind die Flammen immer wieder an.

Der Brand war aus bislang ungeklärter Ursache im dritten Obergeschoss, dem für Wohnraum ausgebauten Dachgeschoss, ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf die Dachspitze über und setzten den Dachstuhl in Brand. Die Feuerwehr verwendete zwar überwiegend Löschschaum, trotzdem dürfte sich der sogenannte Fehlboden, den ältere Häuser aufweisen, mit Wasser vollgesogen haben, so Hickels Einschätzung. Da auf dem Boden auch eine Menge Dachziegeln landeten, berieten Fachleute des Technischen Hilfswerks sich mit der Feuerwehr über die Frage der Statik und ob eine Abstützung der Decke nötig sei. Unter Umständen sollte ein Baustatiker hinzugezogen werden, um den Zustand des Hauses im Gräfelfinger Villenviertel, das die Gaststätte D’Ivino (früher: Laurus) beherbergt, zu prüfen.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, widmete sich die Feuerwehr umfangreichen Nachlöscharbeiten. Außerdem hatte sie die Aufgabe, das offen klaffende Dach notdürftig abzudecken.

Durch den Brand erlitt offenbar eine Person möglicherweise eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst kümmerte sich noch vor Ort um den Patienten. Der Sachschaden liegt nach Hickels Einschätzung im sechsstelligen Bereich.