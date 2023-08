Gefahrstoffe im Gewerbegebiet: Gemeinderat wählt liberale Variante

Von: Martin Schullerus

Die Firma Chromsystems möchte sich im Gräfelfinger Gewerbegebiet mit einem Neubau erweitern. © Dagmar Rutt

Die Gemeinde Gräfelfing ist in vielfacher Weise darum bemüht, ihren Wirtschaftsstandort funktional und attraktiv zu erhalten. Schließlich ist es seit Jahrzehnten vor allem die Gewerbesteuer, die weit überdurchschnittliche Investitionen finanziert, die den Bürgern zugutekommen. Eine Maßnahme, diesen Zustand auszubauen oder zumindest zu konsolidieren, ist die Erweiterung des Gewerbegebietes am Lochhamer Schlag.

Gräfelfing - Aktuellstes Beispiel ist der Gräfelfinger Bebauungsplan 26 B, der unmittelbar an der A 96 neben bebauten Grundstücken (Hubauer, Hönle, Chromsystems) auch freie Flächen einschließt – darunter ein knapp 11 000 Quadratmeter großes sowie ein 4900 Quadratmeter großes Grundstück. Auf Letzterem will sich die Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH seit geraumer Zeit mit einem Neubau erweitern. Der Weltmarktführer für bestimmte Analysetechniken wie klinische Chromatographie und Massenspektrometrie hat im Bestandsgebäude bereits die Produktion, das Chemikalienlager, Labore und kaufmännische Abteilung untergebracht.

Nun soll nebenan ein Service- und Logistikzentrum entstehen, mit relevanter Mehrung der gelagerten Chemikalien – allen voran bis zu 20 Tonnen Methanol (Methylalkohol). Dies würde nach der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) als genehmigungspflichtig gelten, wäre aber in einem Gewerbegebiet nach Einzelfallprüfung und mit den gesetzlichen Auflagen erlaubt.

Mit dieser Situation konfrontiert, hat der Gräfelfinger Gemeinderat sich nun nach einer ausgesprochen restriktiven zu einer liberalen Handhabe entschlossen. Der Bebauungsplan 26 B, der seit 2018 gilt, sah einen pauschalen Ausschluss sämtlicher Nutzungen vor, die im Anhang der 4. BImSchV gelistet sind. „Das war nicht konkret begründet und fragwürdig für ein Gewerbegebiet“, sagt Bauamtsleiter Markus Ramsauer, der auch die Bauleitplanung im Gräfelfinger Rathaus verantwortet. Im Zuge eines Änderungsverfahrens beschloss der Gemeinderat vor gut einem Jahr also, die Produktion mit Methanol in größeren Mengen zu erlauben. „Das war allerdings in so isolierter Form nicht städtebaulich motiviert und begründet“, so Ramsauer. Sprich: Es roch nach einer Gefälligkeitsplanung für einen speziellen Betrieb.

Dieses Manko ist nun pragmatisch geheilt: Der Gemeinderat strich einstimmig den gesamten Passus mit dem Ausschluss der BImSchV-Liste. Damit öffnete er keineswegs der Gefahr Tor und Tür. Ein Gutachten von Müller-BBM bescheinigt dem konkreten Chromsystems-Vorhaben Unbedenklichkeit selbst im Störfall. Und generell bedürfen solche Nutzungen eines Antrags beim Landratsamt mit aufwendiger Einzelfallentscheidung.