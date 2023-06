Bürgerhaus-Baustelle: Gemeinde prüft Verbesserungen

Die Situation an der Bürgerhaus-Baustelle mitten in Gräfelfing hat derzeit ihre Tücken und Gefahrenstellen, beispielsweise am Kreisverkehr.

Von Martin Schullerus schließen

Bauen im Bestand hat seine Tücken. Erst recht, wenn es um eine Großbaustelle mitten im Ort geht. Bei der Zufahrt zur Baustelle am Gräfelfinger Bürgerhaus gibt es ein Sicherheitsproblem. Die Gemeinde ist daran, es zu minimieren. Wie genau, muss sich erst zeigen.

Gräfelfing – Die Baustelle zur Sanierung, Erweiterung und Umbau des Gräfelfinger Bürgerhauses ist nicht zu übersehen. Sie besetzt den gesamten Vorplatz bis an den Kreisverkehr bei der Bahnhofsunterführung. Das heißt: Die Zufahrt für Lastwagen, die Baumaterial anliefern und Bauschutt wegfahren, mündet direkt in den rege befahrenen Kreisverkehr. Schlimmer noch: Sie querte bis vor Kurzem den auch von vielen radelnden Kindern und Erwachsenen genutzten Fußweg.

Um diese Gefährdungslage zu entschärfen, hat die Gemeinde diese Wegeverbindung auf der Nordost-Seite des Rondells komplett gesperrt. Hinweisschilder und Absperrgitter machen dies deutlich. Die Folge: Einige Passanten halten sich an die Maßnahme und nehmen den Umweg über die Südwest-Seite des Kreisverkehrs in Kauf. Andere ignorieren sie und begeben sich in Gefahr, indem sie auf der Fahrbahn des Kreisels gehen oder radeln – gerne auch in die Gegenrichtung des Verkehrs.

Bürgermeister hält Sicherheitsposten für übertrieben

In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats sprach Martin Feldner (Grüne) die Problematik an und stellte kritische Fragen zu Verbesserungsabsichten seitens der Gemeinde. Er schlug vor, an der Baustellenzufahrt einen Sicherheitsposten mit Fähnchen anzuordnen, der bei Ein- und Ausfahrt von Lastern etwaigen Fußgänger- und Radverkehr mit der gebotenen Autorität stoppen könne.

Bürgermeister Peter Köstler ging diese Idee zu weit. Er verwies darauf, dass im Schnitt nur rund vier bis sechs Lkw-Fahrten pro Tag anfielen; da sei so ein Posten eine übertriebene Maßnahme. Köstler betonte zudem, die aktuelle Verkehrserschließung der Baustelle sei mit allen Beteiligten und Verantwortlichen, vom Sicherheitskoordinator der Baustelle über die Gemeinde bis hin zur Polizei, schriftlich und mündlich abgestimmt und von allen abgesegnet. „Auf dem Papier ist alles in bester Ordnung“, erklärte der Bürgermeister.

Allerdings fügte er sogleich an, dass die Realität sich, wie so häufig, von Plänen auf dem Papier gänzlich unabhängig entwickle. Im Merkur-Gespräch sagte Köstler: „Es ist leider so, dass sich nicht alle an die Beschilderung halten, und es ist eine Gefahrenstelle vor allem für Rad fahrende Kinder.“ Aus der Bürgerschaft gebe es bisher allerdings kaum Beschwerden, dafür jedoch aus Reihen des Gemeinderates und von „Interessengruppen“.

Er sei jedenfalls für Verbesserungen offen, erklärte Köstler. So prüfe die Gemeinde aktuell unter anderem, die Bushaltestelle von der Nord- auf die Südseite der Bahnhofstraße zu verlegen, um den Umweg kleiner zu machen und die sichere Wegeverbindung attraktiver. Allerdings kollidiert dieses Vorhaben mit dem Plan, auf die Südseite auch einen Teil der Bürocontainer umzusetzen, die derzeit vor dem Bürgerhaus gestapelt sind und der ohnehin stark unter der Baustelle leidenden Gaststätte Joe Marino zusätzlich Licht und Blick nehmen.

Baustellenverkehr soll bald weniger werden

Lichtblicke gibt es bei der Problematik allerdings auch. So dürfte der Baustellenverkehr demnächst merklich abnehmen und sich der Umgriff der Baustelle auf dieser Seite des Bürgerhauses mittelfristig verkleinern. Dann nämlich, wenn die auskragenden Fundamente für den neuen Turm gegossen sind. Und weniger Lastwagen müssen fahren, sobald der große Kran installiert ist, der von der Flurstraße aus mit seinem Arm die ganze Baustelle bestreichen und bedienen kann. Die Montage des Krans ist in dieser Woche geplant.

Kurzfristig sollen die von Martin Feldner ebenfalls monierten fehlenden Fahrradständer als Interimslösung in der Nähe der Baustelle installiert werden. Außerdem will die Gemeinde die Lastwagenfahrer der Baustelle noch einmal explizit für die Gefährdungslage sensibilisieren. Auch den von Feldner angeregten Austausch der blickdichten Bauzaun-Elemente durch einen Gitterzaun will die Gemeinde in Betracht ziehen.

Die gesamte Baustelle wird noch rund zwei Jahre bestehen, wobei sich der Schwerpunkt vom Bürgerhaus-Vorplatz auf die andere Seite verlagern wird, was vorne zu einer Entspannung führen dürfte. Bürgermeister Köstler versprach, die Bauzäune kurzfristig jeweils so weit zu verlegen, wie die Baustelle es gerade erlaube.