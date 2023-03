Gemeinderäte besuchen Baustelle der Sporthalle

Von: Martin Schullerus

Teilen

Mit Schutzhelm und regem Interesse: Unter Führung von Ingenieur Stefan Schädle (mit Brille) besichtigten Bürgermeister Peter Köstler (vorne l.) und mehrere Gemeinderäte die Baustelle der Schwimm- und Dreifachsporthalle. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – In unzähligen Sitzungen haben die Gräfelfinger Gemeinderäte in den letzten Jahren über den Plänen, Kosten und Ausschreibungen für die neue Schwimm- und Dreifachsporthalle am Schulcampus gebrütet. Für viele von ihnen gab es nun den ersten realen Kontakt zu dem größten Bauprojekt der Gemeinde. Am Samstag führte Stefan Schädle aus dem Bauamt eine Rathaus-Delegation mit Bürgermeister Peter Köstler über die Baustelle.

Die Besucher kamen, als die Arbeiter gingen: Auf einer laufenden Baustelle wäre die Visite zu gefährlich gewesen. „Das hat der positiven Stimmung keinen Abbruch getan“, so Bürgermeister Köstler. Schließlich ist von der künftigen Sportstätte schon vieles erkennbar, etwa der Sprint-Tunnel in den Katakomben, die Eingänge und die beiden Schwimmbecken.

Die Gemeinderäte hatten Fragen zur Technik, der Verwendung von Recycling-Beton und dem Zeitplan. Bis Mai sollen die Rohbauarbeiten in Beton abgeschlossen sein, so Schädle. Dann werde auch der große Kran abgebaut. Weitere Wände würden gemauert – und vieles in Holz ausgeführt. Im Herbst erfolgt die Montage der Holzkonstruktion mit über 30 Meter langen, knapp vier Meter hohen Bindern, die ein Spezialkran einheben muss. Sie werden beim Hersteller in Rosenheim vorgefertigt. Bis Innenausbau und Technik vollendet sind, wird es noch dauern. Mit der Fertigstellung des über 30 Millionen Euro teuren Projektes sei nicht vor Ende 2024 zu rechnen, so Peter Köstler. ms