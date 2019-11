Gemüsestand darf vorerst bleiben

Die Gräfelfinger können aufatmen: Der Wochenmarkt findet weiterhin statt.

Gräfelfing – Der Gräfelfinger Wochenmarkt bleibt. Spätestens Mitte Dezember darf Franz Josef Manhart seinen Obst- und Gemüsestand wieder wie gewohnt am Bahnhofsplatz aufstellen. Bürgermeisterin Uta Wüst räumte ihm gestern eine Bewährungsfrist von vier Monaten ein. „Wenn es reibungslos funktioniert, können wir ihm danach eine weitere Genehmigung geben“, erklärte sie. Manhart zeigte sich nach dem Treffen zufrieden: „Wir haben uns sehr gut geeinigt.“

Streitpunkt mit Ordnungsamt ausgeräumt

Weil es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen gekommen war, hatte ihm die Gemeinde gekündigt. Dies sorgte bei seinen Kunden für Aufruhr (wir berichteten). Mit Unterschriften, E-Mails und Besuchen im Rathaus setzten sie sich für seinen Verbleib ein. „Mein Dank geht an die Kunden“, sagte Manhart gestern. „Jetzt sind wir alle beruhigt.“ Er habe Wüst zugesagt, seinen Lastwagen künftig in den umliegenden Straßen zu parken und nicht mehr auf dem Bahnhofsplatz. Damit wäre einer der Streitpunkte zwischen ihm und dem Ordnungsamt ausgeräumt. „Wenn es wegen einer Baustelle ein Problem mit Parkplätzen gibt, müssen wir uns halt melden“, erklärte er.

Möglicherweise darf Manhart schon an diesem Donnerstag wieder seine Waren anbieten. Am Dienstag trafen sich Vertreter von Ordnungsamt, Bürgerhaus und Polizei am Bahnhofsplatz, um zu erörtern, ob während des Christkindlmarktes auch Platz für ihn ist.