Geothermie braucht Wärmespeicher

Teilen

Zweiter Zwischenbericht: (v.l.) Bürgermeister Peter Köstler und Lydia Brooks vom Gräfelfinger Umweltamt begrüßten Harald Drück, Stefanie Lott und Sven Stark vom Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart (IGTE). Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Die Forschungsgesellschaft IGTE, eng mit der Stuttgarter Universität verzahnt, hat die zweite Analyse zu grünen Konzepten für die Gräfelfinger Heizenergie präsentiert. Nicht immer haben Geothermie plus Erdbecken-Wärmespeicher alle Vorteile für sich, und eine Konfiguration kommt sogar ohne Nutzung der Kiesgrube aus.

Gräfelfing – Aufmerksam verfolgten rund 40 Zuhörer, darunter Bürgermeister Gräfelfing Peter Köstler sowie einige Gemeinderäte aus der Nachbarkommune Planegg, die zweite von insgesamt drei vorgesehenen Präsentationen zum grünen Heizkonzept für Gräfelfing. Die Gemeinde lässt derzeit vom Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart (IGTE) eine Machbarkeitsstudie durchführen zu einem großen Erdbecken-Wärmespeicher in der ehemaligen, bereits ausgebeuteten Kiesgrube auf dem Martinsrieder Feld. Das Projekt, das wegweisend sein könnte, steht auch in direkter Verbindung mit der entstehenden Geothermie-Tiefenbohrung in Gräfelfing und einem damit einhergehenden Fernwärmenetz.

Vier Konzepte vorgestellt

Im Bürgerhaus gab es am Mittwochabend Erläuterungen zu vier besonders sinnvoll erscheinenden Konzepten für „grüne“ Wärmeversorgung durch Vertreter des IGTE. Grundlage sind stets der Geothermiestandort nördlich der Obi-Kreuzung und der eventuelle Erdbecken-Wärmespeicher in der Kiesgrube westlich davon.

Aus rund 20 Varianten – unterschiedlich in den Komponenten und in der geografischen Erstreckung – wählte das IGTE vier Vorzugskandidaten für die Vorstellung aus. Es standen sich gegenüber: ein kleines Versorgungsgebiet (nur Gräfelfing zwischen Bahn und Staatsstraße) versus ein großes Versorgungsgebiet (wie zuvor, aber zusätzlich mit Martinsried). So entsteht ein Abdeckungsbedarf von rund 35 000 oder von rund 83 000 Megawattstunden (MWh) pro Jahr.

Warum die Ingenieure genau das zweite Gebiet interessant fanden, erschloss sich durch die aus anderen Münchner Bohrungen hochgerechnete Leistungsfähigkeit der geothermischen Anlage, welche in Gräfelfing auf 80 000 MWh pro Jahr berechnet wird: Das ergäbe quasi eine Punktlandung für Modell zwei, es würde also keine Energielieferung aus dem Erdboden „verschenkt“.

Zu jedem Gebiet berechneten die Ingenieure je zwei Varianten der Energieabdeckung: „Möglichst viel Geothermie plus Erdspeicher und Gaskessel“ versus „Möglichst viel Solarstrom plus Blockheizkraftwerk plus Pufferspeicher“– denn, so wurde auf Basis von Rechenmodellen der Energieagentur Baden-Württemberg klar: Im Winter genügt die Direkteinspeisung von keinem der grünen Energieträger, um den Wärmebedarf abzudecken. Den Extra-Gaskessel wiederum braucht die Geothermie als Notversorgung, falls einmal die Pumpe ausfällt.

Details der großen Lösung

Stefanie Lott vom IGTE präsentierte Details der großen Lösung, inklusive Martinsried. 45 480 Meter Rohrleitung fielen dafür an. Um den enormen Bedarf zu decken, brauche man entweder alle Formen der grünen Energie – also Solarfelder plus Geothermie plus Erdspeicher (Variante 2.1) – oder aber die Solarthermiefelder plus Blockheizkraftwerk (Variante 2.4). Für V 2.1 spreche, dass damit das gesamte Potenzial der Geothermie im Bereich ausgenutzt werden könne. Auch V 2.4 sei interessant: „Hier ergab die Berechnung: Ein Langzeitwärmespeicher ist gar nicht sinnvoll, weil hier das Blockheizkraftwerk den Zusatzbedarf leisten kann.“

Details für „Variante 1“ (kleines Gebiet) erläuterte Diplom-Ingenieur Sven Stark. Er kalkuliert mit 8785 Metern Rohrleitung nebst 10,7 Prozent Wärmeverlust. Und er hatte für die grüne Wärme im Gräfelfinger Kern-Ort sogar bereits Prognosen für die Baukosten dabei. Bei V 1.1 (Geothermie plus 300 000 Kubikmeter Erdspeicher und Gaskessel) fielen rund 70 Millionen Euro an Investitionskosten an. Bei V 1.2 (56 700 Quadratmeter Solarthermie, Blockheizkraftwerk plus 100 000 Kubikmeter Erdspeicher) betrügen die Kosten 42 Millionen Euro – jedes Mal ohne Berücksichtigung eventueller Fördersummen.

Lebhafte Diskussion

Im Nachgang der Präsentationen gab es lebhafte Wortbeiträge. Während ein Diskutant offenbar lieber jedes Haus individuell mit Photovoltaik bestücken würde und somit die zentrale Lösung generell ablehnte, waren die meisten Wortbeiträge positiv. Möglichst groß zu denken und zu bauen und vielleicht noch Planegg einzubeziehen, wünschte ein anderer Teilnehmer, schließlich gehe es um Unabhängigkeit von russischem Gas. Der Umweltaspekt war einem dritten Redner wichtig, der schnell überschlagen hatte, durch das Projekt werde rund 40 Prozent der Gräfelfinger Heizwärme CO2-neutral beziehungsweise es werde die CO2-Belastung pro Bürger, egal ob an die Zentralwärme angeschlossen oder nicht, um rund 15 Prozent reduziert. „Ja, das können Sie so rechnen“, bestätigte Harald Drück.

Einen Wortbeitrag hingegen konnte er nicht parieren: warum er die Leistungsfähigkeit der geothermischen Wärme mit nur 50 Jahren angesetzt hatte. Tatsächlich fehle schlicht die Erfahrung, wie lange die Erdhitze gleich bleibe, gab der promovierte Ingenieur zu.

Doch auch die Vorteile beim Bau von Solarthermie seien mit Vorsicht zu genießen, räumte Stefanie Lott ein. Einspeisungen von Überschüssen ins Stromnetz sorgen hier dafür, dass über eine rein kalkulatorische Ausgleichsberechnung eine höhere CO2-Reduktion entsteht, „aber nur so lange, wie der Gesamtstrom nicht grüner wird“. Die direkt vor Ort erzielte niedrigste CO2-Bilanz hat nach wie vor die Geothermie.

Andreas Bretting