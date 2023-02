Geothermie-Projekt nimmt Form an

Das Gräfelfinger Fernwärmenetz nach vorläufigem Planungsstand: In Blau ist die Haupttrasse eingezeichnet, die vom Bohrplatz am Neurieder Weg über Würmtal-, Bahnhof-, Rottenbucher-, Lochhamer-, Würm- und Pasinger Straße zurück zum Bohrplatz sowie durchs Gewerbegebiet führt. Rot ist das bestehende Netz vor allem der Biowärme Gräfelfing verzeichnet, grün mögliche Ausbaustufen Richtung Rathaus und Richtung Steinkirchen/Planegg. Die Haupttrasse ist etwa 7,5 Kilometer lang, das Verteilnetz im ersten Bauabschnitt etwa vier Kilometer.

Energie aus der Tiefe

Von Martin Schullerus schließen

Das Vorhaben Tiefengeothermie für Gräfelfing nimmt immer konkretere Formen an. Mit einem informativen Vortrag brachte Simon Brinkmann, einer der beiden Geschäftsführer der Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG, die Gemeinderäte am Dienstag auf den neuesten Stand. Diese mahnten angesichts langer Abläufe zu größtmöglicher Eile.

Gräfelfing – Die Pferde des Reitvereins dürfen ihre Koppelflächen am Neurieder Weg noch eine Weile genießen, doch die Frist läuft. Dort, auf dem gemeindlichen Grundstück, das im Norden vom Wäldchen mit dem Hundeverein, im Osten vom Neurieder Weg und im Süden von der Würmtalstraße begrenzt wird, soll der Bohrplatz liegen und auch das Gebäude mit der Heizzentrale und Netzsteuerung stehen.

Nach dem grundsätzlichen Beschluss des Gemeinderates 2017 und einer mehrjährigen Suche nach einem wirtschaftlich starken und technisch versierten Projektpartner, gründeten die Fernwärmenetz Gräfelfing GmbH, die der Gemeinde gehört, und die Silenos Energy GmbH & Co. KG, die der Strabag AG gehört, die Projektgesellschaft Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG. Daran hält Silenos 49 Prozent, die Fernwärmenetz Gräfelfing 51 Prozent. Ihre Geschäftsführer sind Simon Brinkmann und seitens der Gemeinde Lydia Brooks, die im Rathaus den Bereich Umwelt, Energie und Abfallwirtschaft leitet.

Eine Förderbohrung soll rund 100 Grad heißes Tiefenwasser nach oben bringen, die Reinjektionsbohrung leitet das auf etwa 55 Grad abgekühlte Wasser wieder in den Untergrund ein. Dazwischen geschaltet sind Wärmetauscher im Heizkraftwerk, über die das im Fernwärmenetz zirkulierende Wasser die Wärme aufnimmt und sie in Firmen und Haushalte leitet. Die Projektgesellschaft beantragt und plant zwei dieser so genannten Doubletten, das heißt zwei Förder- und zwei Reinjektionsleitungen. Sie würden laut Brinkmann ausreichen, um ganz Gräfelfing mit Fernwärme zu versorgen. Ob beide Doubletten von Beginn an abgeteuft werden, ist eine wirtschaftliche Frage und hängt vom Kundeninteresse ab. Das heiße Wasser wird in einer Tiefe von rund 2900 Metern zwischen Kalksteinschichten entnommen. Die Bohrung verläuft auf dem ersten Teil senkrecht, dann knickt sie schräg ab, um die wasserführende Schicht optimal zu erschließen, sodass das eigentliche Entnahmeareal etwa 2,5 Kilometer weit weg vom Bohrplatz liegt. Die Gesellschafter rechnen mit einer Schüttung von rund 100 Litern pro Sekunde.

Derzeit laufen zahlreiche Verfahren parallel. Neben umwelt- und artenschutzrechtlicher Prüfung, Förderantrag und Vermessung ist das vor allem die Kundenakquise. „Das Interesse vonseiten der Privathaushalte ist sehr groß“, sagte Simon Brinkmann. Täglich kämen E-Mails und Anrufe mit Nachfragen, und die Gräfelfinger ließen sich bereits zahlreich auf Vormerklisten setzen. Ausbaufähig seien hingegen die Rückmeldungen von Unternehmen. Weil die Projektgesellschaft die jeweiligen Immobilieneigentümer aus Datenschutzgründen nicht direkt anschreiben darf, soll das nun die Gemeinde übernehmen. Es sei für Wirtschaftlichkeits- und Preisberechnungen der künftigen Wärme wichtig, dass sich alle Interessenten möglichst bald melden, sagte Simon Brinkmann. Bereits in den nächsten Wochen will die Projektgesellschaft erste Preise nennen, auch auf dem Weg von Postwurfsendungen an alle Haushalte. Daran könnten sich Informationsveranstaltungen anschließen, um gesammelt Fragen zum Anschluss ans Fernwärmenetz zu beantworten.

Dieses Netz besteht freilich erst rudimentär und muss in den nächsten Jahren stufenweise ausgebaut werden. In einer ersten Ausbaustufe ist geplant, die Hauptleitung vom Bohrplatz durch Würmtal- und Bahnhofstraße Ost, Rottenbucher-, Lochhamer-, Würmstraße und Pasinger Straße zurück zum Bohrplatz zu führen. Von dort soll außerdem das Gewerbegebiet erschlossen werden – auch durch bestehende Leitungen der Biowärme Gräfelfing. Weitere Ausbaustufen könnten Richtung Rathaus und je nach Interesse nach Süden Richtung Planegg erfolgen, dazu Verästelungen entlang der Hauptrouten.

Bürgermeister Peter Köstler legte in der Sitzung Wert auf die Feststellung: „Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass das alles nicht gleich und nicht gleichzeitig passiert.“ Es handle sich um ein hochkomplexes Projekt, das Dutzende Millionen Euro kosten und Jahre in Anspruch nehmen werde. Aktuell sieht der Zeitplan einen Beginn der Vorarbeiten am Bohrplatz Anfang 2024 und den Bohrbeginn Ende 2024 vor. Anfang 2025, wenn die Wassertemperatur und -menge feststeht, soll mit dem Ausbau des Netzes begonnen und Ende 2025 könnten die ersten Kunden beliefert werden.

Im Gemeinderat stieß das Vorhaben auf große Zustimmung, doch drängten mehrere Stimmen auf möglichst schnelle Umsetzung. Derzeit würden viele Bürger auf einen Anschluss warten, und es bestehe die Gefahr, dass sie bei zu langen Zeiträumen stattdessen in Wärmepumpen oder andere Alternativen investieren könnten, sagte etwa Ulrike Tuchnitz (Grüne). Ihr Fraktionskollege Martin Feldner regte an, die Gemeinde Neuried mit ins Boot zu holen und sich (mit Blick auf Planegg) „nicht nur auf einen Partner zu verlassen, der diesem Thema nicht immer zugeneigt war“.