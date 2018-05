„Ich kannte keinen anderen Bürgermeister“

„Bei diesem Mann bin ich in die Schule gegangen; er hat mich maßgeblich geprägt“: Eberhard Reichert (re.) erhält von Landrat Christoph Göbel den Ehrenring des Landkreises.

Ehrenring des Landkreises für Eberhard Reichert

„Als Bürgermeister durfte ich Dich zum Altbürgermeister und Ehrenbürger ernennen, heute nehme ich Dich in den Kreis der Ehrenringträger des Landkreises auf“: In sehr persönlichen Worten hat Landrat Christoph Göbel die Auszeichnung von Eberhard Reichert begleitet, der am Dienstag neben Maria Knoller, Hermann Rumschöttel und Susanna Tausendfreund den Ehrenring des Landkreises München erhielt.