Einbrecher stehlen Schmuck

Einbrecher waren in Gräfelfing am Werk

In Gräfelfing westlich der Bahn

Von Nicole Kalenda

Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro ist bei einem Einbruch in eine Gräfelfinger Wohnung erbeutet worden. Wie das Polizeipräsidium München berichtet, drangen der oder die unbekannten Täter zwischen vergangenen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 11.50 Uhr, gewaltsam in die im Westen des Gemeindegebietes gelegene Erdgeschosswohnung ein.

Gräfelfing - Sie verschafften sich Zugang über eine Terrassentür, durchsuchten die Wohnung und stahlen verschiedene Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen: Wer hat in besagtem Zeitraum im Bereich der Alois-Johannes-Lippl-Straße, des Wallfahrerwegs und der Hans-Cornelius-Straße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.