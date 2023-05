Anzeige gegen Randalierer mit Waffe

Von: Martin Schullerus

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Pfingstmontag in Gräfelfing. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Eine zunächst angenommene Bedrohungslage hat am Montagabend in Gräfelfing für einen größeren Polizeieinsatz mit Dutzenden Beamten gesorgt. Am Ende stellte sich die Situation weniger dramatisch dar; trotzdem muss ein 41-jähriger Mann aus Gräfelfing nun mit Konsequenzen rechnen. Er erhielt eine Anzeige.

Gräfelfing - Nach Angaben der Polizei meldete sich am Pfingstmontag gegen 20.15 Uhr ein 42-jähriger Mann beim Polizeinotruf. Er berichtete, ein Mann mit einer Schusswaffe ziele aus einem Fenster eines Hauses in Gräfelfing. Aufgrund dieser Mitteilung wurden mehr als 20 Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Dabei stellte sich recht bald heraus, dass es keine Bedrohungslage gab. Die Beamten fanden den offensichtlich stark betrunkenen 41-jährigen Tatverdächtigen vielmehr liegend im Hausflur vor. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor versucht hatte, mehrere Wohnungen in dem Anwesen gewaltsam zu betreten, was ihm verwehrt worden war. In diesem Zug geriet er mit einem der Anwohner in eine körperliche Auseinandersetzung und wurde zu Boden geschlagen.

In der Wohnung des 41-Jährigen fanden die Beamten mehrere erlaubnisfreie Waffen und stellten sie sicher. Dabei handelt es sich beispielsweise um Waffen wie Schreckschuss-, Gas- oder Signalwaffen sowie Hieb- und Stoßwaffen, die unter das Waffengesetz fallen, jedoch ab 18 Jahren in Deutschland frei erworben werden können. Da der 41-Jährige angab, kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten eine nicht unerhebliche Menge Benzin getrunken zu haben, wurde er zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Danach sollte die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung durch das Landratsamt München geprüft werden, teilte das Polizeipräsidium München am Dienstag mit. Unabhängig davon wurde der 41-jährige Gräfelfinger wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz angezeigt. Das Kommissariat 25 des Polizeipräsidiums, das unter anderem für die Untersuchung von Körperverletzungsdelikten zuständig ist, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.