Amtsübergabe in kleiner Runde

Gräfelfings scheidende Bürgermeisterin Uta Wüst hat am Donnerstag das Amt an ihren Nachfolger Peter Köstler übergeben. In einem symbolischen Akt überreichte sie Amtskette und Rathausschlüssel.

Gräfelfing – „Wir hätten uns beide gewünscht, die Übergabe im Rahmen des Maifestes zu machen, wie es in Gräfelfing üblich ist“, sagte Köstler. Doch wegen Corona fiel auch das Maifest aus. So traf man sich in kleiner Runde im Bürgermeister-Zimmer.

Wüst hatte zuvor eine „emotionale Runde“ gedreht: Sie suchte die Mitarbeiter auf, um sich zu verabschieden – mit jeweils einem Töpfchen Vergissmeinnicht. Das Feedback sei positiv gewesen, sie habe Lob für ihren Führungsstil in den letzten sechs Jahren erhalten. Die Arbeit in der Gemeindeverwaltung werde nun „reibungslos weiterlaufen, wenn auch mit anderen Schwerpunkten“, so Wüst. Köstler berichtete, die Zusammenarbeit sei auch in den letzten, für Uta Wüst schwierigen Tagen „in gutem Miteinander, professionell und loyal“ verlaufen. Er habe mit seiner Vorgängerin die Akten und wichtige interne Punkte besprochen.

Neuer Gemeinderat tagt am 5. Mai

Seit 1. Mai ist er offiziell Bürgermeister, die Vereidigung findet am Dienstag in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates statt. Köstler: „Dann legen wir los, in schwierigen Zeiten.“ Er wünsche der Gemeinde, dass sie gut durch die Krise komme und dass die angestoßenen Projekte fortgeführt würden. Nach der Amtsübergabe stießen Wüst und Köstler noch mit einem Glas Sekt an, und er überreichte ihr als Abschiedsgeschenk drei schön gerahmte Fotografien, die in den letzten Jahren im Amtszimmer hingen und Uta Wüst persönlich wichtig sind. Sie schenkte ihm ihrerseits ein Buch.

