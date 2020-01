Gräfelfing: Auch zweiter Kreisverkehr läuft nicht rund

Verbesserungsvorschläge zur Radwegeführung

von Martin Schullerus

Nachdem der Kreisverkehr an der Kreuzung Lochhamer- / Rottenbucher Straße zur allgemeinen Zufriedenheit (und für viel Geld) umgebaut wurde, nimmt die Gemeinde Gräfelfing sich den großen Bruder im Westen, an der Kreuzung Lochhamer- / Friedenstraße, vor. Ein Sicherheitsaudit ergab nun wenig überraschend, dass auch hier eklatante Mängel vor allem in der Radwegeführung bestehen.