Autofahrer gefährdetFahrradstreife

Fahren trotz Fahrverbots, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und versuchte Körperverletzung: Ein 31-jähriger Gräfelfing hat sich reichlich Ärger eingehandelt.

Gräfelfing - Als der Mann am Donnerstag gegen 8 Uhr mit seinem Auto die Bahnhofstraße in Gräfelfing entlangfuhr, fiel er einer Fahrradstreife der Planegger Inspektion auf. Weil der Polizist auf dem E-Bike wusste, dass gegen den Autofahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht, fuhr er ihm hinterher.

An roter Ampel zur Rede gestellt

An einer roten Ampel konnte er den Mann zur Rede stellen. Er fuhr an die Fahrerseite heran und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Gräfelfinger jedoch los und lenkte nach links. Der Polizist konnte ausweichen. Der Autofahrer bog in die Rottenbucher Straße ein und hielt am rechten Fahrbahnrand.

Der Polizist forderte ihn erneut auf, das Auto abzustellen. Das wollte der 31-Jährige zunächst nicht, stieg aber schließlich aus und begann sofort zu telefonieren. Er weigerte sich, seinen Personalausweis und die Papiere auszuhändigen. Erst als eine motorisierte Streife zur Unterstützung kam, kooperierte er. Sein Fahrzeug musste der Mann vor Ort stehen lassen.