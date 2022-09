Bodenplatte für Sporthalle gegossen

Von: Martin Schullerus

Erfreut über den ersten großen sichtbaren Schritt auf der Baustelle der Sporthalle am Schulcampus Lochham (v.li.): Conny Lehnert (Polier Riedel Bau), Stefan Schädle (Hochbau Gemeinde Gräfelfing), Bürgermeister Peter Köstler, Lucas Straub (Bauleiter Riedel Bau), Ingenieur Markus Staller und Architekt Patrick Stremler vom Büro Dietrich / Untertrifaller assistierten bei der Betonierung der Bodenplatte für die Dreifeldsporthalle. © Dagmar Rutt

Die Betonmischer standen am Donnerstag in der Lochhamer Straße Schlange vor der improvisierten Zufahrt zur derzeit größten Baustelle im Würmtal: Auf dem Lochhamer Schulcampus wurde der erste Abschnitt der Bodenplatte für die Sport- und Schwimmhalle gegossen. Ein Vorhaben, das in seiner Konzeption, Größe und Situierung die Bauleute zugleich fordert und fasziniert.

Gräfelfing - Ganze 70 Meter musste die Betonpumpe ihren Arm ausfahren, um in der Diagonale des Baufeldes den fernsten Winkel mit ihrem Rüssel zu erreichen. Ab 7 Uhr früh leerte die Pumpe einen Betonmischer nach dem anderen und ergoss die graue Masse in das mit einer doppelten Bewehrung präparierte Areal, auf dem später die Dreifeldsporthalle stehen soll. Zwei Betonwerke lieferten parallel, um die Schüttung von 60 Kubikmetern Beton pro Stunde über gut zehn Stunden aufrecht zu erhalten.

Erster Abschnitt der Bodenplatte für die neue Sport- und Schwimmhalle gegossen

Am Abend war das Werk vollbracht. Der zweite große Teil der Bodenplatte, der dann vor allem unter dem künftigen Schwimmbad liegen wird, soll in rund drei Wochen gegossen werden. In dem Beton liegt neben diversen Leitungen auch die sogenannte Betonaktivierung (BKT) – eine Warmwasserschlange wie bei einer Fußbodenheizung, die allerdings nur den Beton selbst soweit temperieren soll, dass Schimmelbildung verhindert wird.

Baustelle der Sporthalle am Schulcampus Lochham ist derzeit die größte im Würmtal

Wie berichtet, hatte der Baubeginn für das 30-Millionen-Projekt eine Verzögerung erfahren, weil die Rohbaufirma die Preise nicht halten konnte. Die Ausschreibung wurde aufgehoben und neu gestartet. „Wir sind sehr froh, dass wir mit der Pasinger Firma Riedel Bau einen kompetenten, schlagkräftigen Partner gefunden haben, der mitten im Sommer die Baustelle übernommen hat“, so Bürgermeister Peter Köstler. Nun sei das Gesamtprojekt zeitlich und finanziell im vorgesehenen Rahmen, wobei diffizile Gewerke wie der Holzbau allerdings noch nicht vergeben sind.

Rohbau der Sporthalle soll im Mai 2023 fertig sein

Sind die Bodenplatten gegossen und ausgehärtet, folgt die Schalung und Betonierung der Außenwände im Untergeschoss. Dieses soll planmäßig im Februar 2023 stehen, der Rohbau im Mai 2023 fertig sein. Das gesamte Ensemble soll in der zweiten Hälfte 2024 in Betrieb gehen und möglichst bald zu 100 Prozent mit Wärme aus der Gräfelfinger Tiefengeothermie beheizt werden – und damit unabhängig sein von Preissprüngen beim Gas.