Markus Wasmeier verklagt früheren Werbepartner

Markus Wasmeier (55) hat Ärger mit einem früheren Werbepartner. Der Doppel-Olympiasieger von Lillehammer (1994) streitet sich mit einem Lawinen-Airbag-Hersteller aus Gräfelfing um ein Honorar in Höhe von 40.000 Euro, das ihm aus seiner Sicht noch zusteht.

Gräfelfing – Zum Gerichtstermin am Montag vor dem Landgericht München I erschien Markus Wasmeier nicht persönlich; seinem Anwalt zufolge hatte er einen wichtigen Arzttermin. Richterin Anja Hambach bedauerte das Fernbleiben des ehemaligen Skistars aus Schliersee. Als einziger Zeuge stand ihr somit nur der einstige Geschäftsführer (76) der von Wasmeier beklagten Firma aus Gräfelfing zur Verfügung.

Der 76-Jährige hatte im Dezember 2015 einen Kooperationsvertrag mit dem Riesenslalom-Weltmeister von Bormio (1985) geschlossen. Wasmeier sollte für den Airbag werben, an dem Peter A. zehn Jahre getüftelt hatte. „Wir suchten einen Meinungsbildner und kamen auf Herrn Wasmeier“, berichtete der ältere Herr. Seine Firma hatte er im Oktober 2017 verkauft. Deshalb richtete sich die Klage auch genau genommen nicht gegen ihn, sondern gegen den Folge-Unternehmer.

Partnerschaft mit Markus Wasmeier unter keinem guten Stern

Die Partnerschaft stand allerdings unter keinem guten Stern. Von Anfang an war klar, dass der Gräfelfinger nicht wie andere Werbepartner Wasmeiers mit dem von ihm gewohnten Honorar würde dienen können. Doch da es sich um ein Rettungsgerät handelte, das einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte, willigte Wasmeier ein. Zudem offerierte ihm der Geschäftsführer, dass es für ihn in der Firma eine Zukunft geben könnte. Der Schlierseer soll sich interessiert gezeigt haben, in das Unternehmen einzusteigen oder es eventuell auch zu übernehmen. Vereinbart wurde zunächst einmal eine Umsatzbeteiligung.

Doch dann brach der Umsatz so stark ein, dass Peter A. mit Wasmeier nachträglich und schweren Herzens eine Zahlung von 20 000 Euro pro Saison aushandelte. Der Ex-Skistar sei ihm bei dieser Zahlungsidee noch entgegengekommen, erinnerte sich der Zeuge. Grund für den Einbruch war eine unverschuldete Rückrufaktion wegen eines defekten Zulieferteils. Die Firma hoffte, sich im kommenden Sommer wieder aufstellen zu können.

Markus Wasmeier klagt - Entscheidung soll im Februar fallen

Peter A. versicherte am Montag vor dem Landgericht mehrfach, es seien zwei Summen von jeweils 20 000 Euro vereinbart worden, und diese habe er auch pünktlich ausbezahlt. Dass die doppelte Summe ausgemacht worden wäre, bestritt er. Eine von der Richterin vorgeschlagene gütliche Einigung wurde abgelehnt. Markus Wasmeiers Anwalt erbat sich noch einmal Zeit, weitere Schriftstücke vorzulegen. Eine Entscheidung soll am 18. Februar nächsten Jahres fallen.

