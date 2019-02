Bettina Kurrle gibt Kunstkreis-Vorsitz ab

Es ist ein Paukenschlag in der Würmtaler Kulturszene: Bettina Kurrle, Vorsitzende des Kunstkreises Gräfelfing, stellt ihr Amt zur Verfügung. Bei den Vorstandswahlen im März tritt sie nicht wieder an. Kurrle sagt, sie vermisse Wertschätzung und Unterstützung seitens der Gemeinde Gräfelfing für die ehrenamtliche Arbeit, die sie und ihr Team leisten.

Gräfelfing– Der Kunstkreis Gräfelfing e.V. hat sich in den 24 Jahren seit seiner Gründung in heutiger Form zu einer festen Größe in der regionalen Kunstszene entwickelt. Vor allem ehrgeizige Großprojekte wie „Kunst im Kies“, die „Kunstmeile“ in der Bahnhofstraße, die „Kunstzone Gräfelfing“ mit 90 Ausstellern im Rahmen der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde und zuletzt die Ausstellung „Glaube, Liebe, Hoffnung“ in Zusammenarbeit mit den Kirchen sorgten für Strahlkraft weit über das Würmtal hinaus.

Dahinter steht ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen, seit 2007 angeführt von Bettina Kurrle. Zu der Bereitschaft, viel Freizeit, Begeisterung und in Kurrles Fall auch private Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, gesellt sich ein hohes Maß an Kreativität, Einfallsreichtum – und Zähigkeit, um Projekten Leben einzuhauchen, die den Verein zu etwas Besonderem machen, viele Tausend Besucher anziehen und für den ganzen Ort von integrativem gesellschaftlichem Wert sind.

Allerdings konnte der Verein auch stets auf die Unterstützung der Gemeinde zählen. So verfügt der Kunstkreis seit 2011 über ein eigenes Büro im Alten Rathaus – samt einer 450-Euro-Kraft, die die Gemeinde finanziert.

Auch wenn Bettina Kurrle sich schon lange mehr Unterstützung der Kommune gewünscht hätte, gab es einen Auslöser für den aktuellen Eklat. Der Verein beantragte, den Jahreszuschuss von 12 000 Euro ab 2019 auf 25 000 Euro mehr als zu verdoppeln, um aus dem 450-Euro-Minijob eine Halbtagesstelle zu machen. Dies sei unabdingbar, um im bisherigen Umfang weiterarbeiten zu können. „Die Großveranstaltungen haben uns an unsere Grenzen stoßen lassen“, sagte Bettina Kurrle im Donnerstag im Merkur-Gespräch. Sowohl sie als auch weitere Vorstandsmitglieder könnten das bisherige Maß an Freizeit nicht dauerhaft aufwenden.

Der Kulturausschuss des Gemeinderates lehnte den Antrag am Dienstag ab – mit der Anregung an den Kunstkreis, doch die günstigere Variante von zwei Minijobs in Betracht zu ziehen. Katharina Weber (Grüne) sagte in der Sitzung, der Kunstkreis müsse eben sein Programm an die Möglichkeiten anpassen, nicht umgekehrt. Eine projektbezogene Zusatzförderung sei in Ordnung, aber: „Wir sind nicht dafür da, Personal zu bezahlen.“

Diese Haltung, die das gesamte Gremium mittrug, traf Bettina Kurrle, die im Publikum saß. Sie sagt: „Dieser negative Grundton uns gegenüber stört mich persönlich.“ Sie werde bei den Wahlen am 12. März nicht mehr antreten. Das sei keine Erpressung; der Kunstkreis werde weiter bestehen und sie auch weiter mitarbeiten – im Hintergrund. Kurrle: „Wir werden dann, wie gewünscht, kleinere Brötchen backen. Aber nicht mit mir an der Spitze. Ich bin müde zu kämpfen.“