Corona-Fall im Gräfelfinger Kindergarten Sunrise ABC

Das Coronavirus ist im Würmtal angekommen –zum zweiten Mal. Am Donnerstag stellte sich heraus, dass ein Kind, das den Kindergarten Sunrise ABC in Gräfelfing besucht, mit dem Virus infiziert ist. Nun bleibt der Kindergarten bis 16. März geschlossen.

Gräfelfing– Am Donnerstagnachmittag setzte Elsa Schober, Inhaberin des internationalen Kindergartens Sunrise ABC in Gräfelfing und Krailling, sich mit ihren Mitarbeiterinnen zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuvor war bekannt geworden, dass eines der Kinder, die den Kindergarten in der Gräfelfinger Friedenstraße 11 besuchen, am Coronavirus erkrankt ist. Die Einrichtung verständigte daraufhin die Eltern aller Kinder per Kurznachricht.

Auf Merkur-Anfrage bestätigte Christine Spiegel, Pressesprecherin des Landratsamtes München, den Fall und versandte auch eine Pressemitteilung an die weiteren Medien. „Aus dem Kindergarten Sunrise ABC in der Gemeinde Gräfelfing hat sich ein Kind mit dem neuartigen Coronavirus infiziert – dies wurde im Laufe des heutigen Donnerstags bekannt“, heißt es darin. Der Kindergarten bleibe deshalb „vorerst bis einschließlich Montag, 16. März, geschlossen“. Das betroffene Kind werde nach den einschlägigen Vorgaben isoliert. Ob es sich zu Hause oder in einer Klinik befindet, gab das Landratsamt nicht bekannt – auch nichts über den aktuellen Schweregrad der Erkrankung. Für alle anderen Kinder des Kindergartens, die allesamt als Kontaktpersonen in Frage kämen, würden die erforderlichen Schutzmaßnahmen veranlasst. Das heißt unter anderem, dass diese Kinder nun zu Hause unter Quarantäne stehen. Das Gesundheitsamt im Landratsamt ermittelt nun alle weiteren Kontaktpersonen, um eine Ausweitung dieses Infektionsstrangs möglichst zu unterbinden.

Gemeinde steht mit Gesundheitsamt im Kontakt

Bürgermeisterin Uta Wüst sagte auf Anfrage, die Würmtal-Bürgermeister seien mit der Thematik bereits befasst, seit bei Webasto in Stockdorf die ersten Corona-Fälle in Deutschland überhaupt auftauchten. Die Gemeinde stehe mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. Weitere Betreuungseinrichtungen seien vorerst nicht betroffen.

Insgesamt waren Stand Donnerstag mit dem Kind aus Gräfelfing drei Bewohner des Landkreises München mit Corona infiziert. Ob die beiden anderen Fälle – ein Vater und seine schulpflichtige Tochter – ebenfalls im Würmtal wohnen, teilte das Landratsamt nicht mit.

Elsa Schober war auf Merkur-Anfrage zu keiner Stellungnahme bereit.