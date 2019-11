Frust statt Freude mit neuer PV-Anlage

Eberhard Schön ist stolz auf seine neue Photovoltaik-Anlage, doch er kann sich nicht an ihr freuen. Seit knapp zwei Monaten wartet er auf den Netzanschluss der Bayernwerke. Nun besteht Hoffnung.

Eberhard Schön wartet seit Wochen auf den Netzanschluss

„Ich laufe gegen eine Wand, obwohl ich genau das tue, was die Politik von den Bürgern erwartet“, sagt Eberhard Schön. Der Gräfelfinger hat gutes Geld in eine hochmoderne Photovoltaik-Anlage mit Speicher gesteckt. Seit knapp zwei Monaten ist das totes Kapital. Denn wann er mit der Anlage tatsächlich ans Netz gehen könne, stand bis vor Kurzem in den Sternen.