FDP stellt Jörg Scholler kalt

Es ist ein Paukenschlag im aufziehenden Gräfelfinger Kommunalwahlkampf: Jörg Scholler (75), graue Eminenz der Gräfelfinger FDP, wird dem neuen Gemeinderat nicht mehr angehören – jedenfalls nicht als FDP-Vertreter. Auf der Vorschlagsliste des Vorstands tauchte er nicht auf, und auch die Mitglieder verweigerten ihm am Montag geschlossen die Wahl. Ein Eklat.

Gräfelfing– Vize-Landrat, dritter Bürgermeister, viele Jahre Ortsvorsitzender, seit Jahrzehnten im Gemeinderat: Jörg Scholler zählte seine Meriten geduldig auf, da es sonst niemand tat – es half nichts. Der verdiente Senior der Gräfelfinger FDP ist im eigenen Ortsverband isoliert. Die Entfremdung hat Gründe.

Der Abend im Nebenraum der Gaststätte Joe Marino verlief zwar ohne Gehässigkeiten, doch war die eisige Kluft zwischen der großen Mehrheit der Anwesenden und Jörg Scholler spürbar. Der FDP-Vorstand unter Leitung des Vorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Eike Nell präsentierte eine mit 24 Plätzen volle Liste an Gemeinderatskandidaten. Jörg Schollers Name stand nicht darauf. Das aktuell einzige FDP-Ratsmitglied und selbst Vize-Chef des Gräfelfinger Ortsverbandes war im Vorstand bereits bei der vorbereitenden Sitzung mit seiner Kandidatur gescheitert.

Auch am Montag sagte er auf die Frage des Wahlleiters, ob es weitere Vorschläge gebe: „Ja, natürlich gibt es weitere Vorschläge.“ Nämlich ihn selbst sowie Jens-Peter Bock, ehemals FDP-Gemeinderat in Krailling, der allerdings seit zehn Jahren in Gräfelfing wohnt. Dank dieser Zusatzkandidaten konnte die Liste nicht im Ganzen abgestimmt werden. Man einigte sich auf die mühselige Einzelwahl für jeden der 24 Plätze.

Scholler nominierte sich selbst

Jörg Scholler wählte zwar Eike Nell mit auf Platz eins. Doch bei den Plätzen zwei bis vier nominierte er sich selbst als Gegenkandidaten. Von neun Wahlberechtigten erhielt er, wie den ganzen Abend über, stets nur eine Stimme – seine eigene. Ab Listenplatz fünf verzichtete er auf eine Kandidatur. Erst auf Platz 24 wurde er wieder als Gegenkandidat vorgeschlagen – ebenso erfolglos.

Eike Nell erklärte nach der Wahl, man habe sich nach reiflicher Überlegung für einen umfassenden Generationswechsel und Neubeginn entschlossen. Es lägen keine persönlichen Gründe für die Ablehnung vor. Er dankte Jörg Scholler für sein Engagement und sagte die Unterstützung des Ortsverbandes für Schollers Kreistagskandidatur zu.

Auch wenn die Gründe nicht persönlich sein mögen, reichen sie weit über eine Verjüngung hinaus – mitten in politische Inhalte. Es gebe eine „Diskrepanz zwischen dem Ortsverband und dem Abstimmungsverhalten im Gemeinderat“, bestätigte Eike Nell am Dienstag auf Merkur-Anfrage. Tatsächlich war in den letzten beiden Jahren zu beobachten, dass Jörg Scholler bei Abstimmungen oft ein verlässlicher Flügelmann der Grünen-Fraktion war, neben der er sitzt. Nicht nur, aber vor allem beim Thema Umgehungsstraße vertrat er eher eine grüne als eine liberale Linie. Gespräche und Ermahnungen hätten nicht gefruchtet, war aus der Partei zu erfahren. So vertiefte sich über Monate die Kluft zwischen der FDP und ihrem Vertreter im Gemeinderat.

Eike Nell verwies im Merkur-Gespräch auf eine ganze Reihe jüngerer, motivierter Mitglieder, die dringend auf einen Neuanfang gepocht hätten. Nell: „Wir wollten keine Schlammschlacht, müssen die Entwicklung aber langfristig sehen.“ Das Risiko, zunächst Stimmenverluste hinnehmen zu müssen, sei allen bewusst. Doch wolle man den Ortsverband mit langem Atem neu aufbauen.

Warnung vor schmerzhaften Stimmverlusten

Vor schmerzhaften Stimmverlusten warnte auch Jörg Scholler. Bereits am Montag begründete er seine Kandidatur damit, neben den jungen Nachwuchskräften wie dem 28-jährigen Bürgermeisterkandidaten müssten auch die „erfahrenen“, bekannteren Mitglieder auf der Liste stehen. Nur so könne man das ehrgeizige Ziel von zwei Ratssitzen und damit Fraktionsstatus erreichen. Diese Bemühung lohne umso mehr, als Bettina Kurrle ebenfalls kandidiere. Tatsächlich gehört die langjährige, erfolgreiche Vorsitzende des Kunstvereins zu den bekanntesten Namen auf der FDP-Liste. Was Scholler freilich nicht daran hinderte, gegen sie um den dritten Platz anzutreten. Ergebnis: Acht Stimmen für Kurrle, eine für Scholler.

In seiner langen Laufbahn als Kommunalpolitiker verschiedener Ebenen erlebte Jörg Scholler zahlreiche Erfolge und Niederlagen. Die jüngste dürfte trotzdem schmerzen. Immerhin war er es, der so manchem den Weg in die Gräfelfinger FDP ebnete, nicht zuletzt Eike Nell. Trotzdem zeigte er sich am Tag darauf überhaupt nicht verbittert. Schließlich, so Scholler, hatte er es selbst in der Hand, diese für Außenstehende als demütigend empfundene öffentliche Ablehnung durch einen Verzicht auf eine Kandidatur zu vermeiden. Scholler: „Ich wollte haben, dass es so passiert“ – seine Gegner zu zwingen, ihn öffentlich abzulehnen. Er empfinde gleichwohl keinen Groll und keine Verbitterung; es sei „zum Teil ein normaler Prozess“.

Den Vorwurf seiner Partei, die gemeinsame Linie immer häufiger verlassen zu haben, akzeptierte Scholler im Merkur-Gespräch. „In den vielen Jahren habe ich mich weiterentwickelt und von der ursprünglichen Motivation, der Partei beizutreten, entfernt“, sagte er. Sein Abstimmungsverhalten sei themenorientiert. „Gegen meine Überzeugung geht gar nichts.“

Den nächsten Schritt, den mancher als konsequent ansehen würde, seiner Partei den Rücken zu kehren, möchte er nicht gehen – jedenfalls nicht aus eigenem Antrieb. Jörg Scholler: „Ich werde auf keine der etablierten Parteien zugehen. Entweder es fragt mich jemand, und dann würde ich es mir sehr genau überlegen, oder es passiert gar nichts.“