Filetgrundstücke in Gemeindehand

Die Gemeinde Gräfelfing gehört seit Jahrzehnten bundesweit zu den Spitzenreitern, wenn es um Grundstückspreise geht. Zu den zahlreichen Folgen, etwa im Bereich Wohnungsmarkt und Wohnungsnot, zählt auch eine besondere Verantwortung der Gemeinde im Umgang mit ihrem eigenen Immobilienbesitz. In einigen Fällen könnten Entscheidungen zugunsten des Gemeinwohls schneller fallen.

Gräfelfing– Die Kommune ist naturgemäß mit Abstand der größte Grundstücksbesitzer am Ort. Die meisten dieser Flächen sind, abgesehen etwa von Straßengrund und Parkflächen, bebaut und jedenfalls in ihrer Nutzung unzweifelhaft dem Gemeinwohl gewidmet: Rathaus, Bürgerhaus, Altes Rathaus, der gesamte anschließende Bereich mit Malteser-Gebäude, Feuerwehr und Musikschule gehören selbstverständlich der Gemeinde. Hinzu kommt beispielsweise die gesamte Fläche, die der genossenschaftliche Geschosswohnungsbau am Anger einnimmt – und die großen Grundstücke, auf denen die Gemeindebau-Immobilien etwa am Unterfeld stehen. Außerdem der Schulcampus Lochham und das Grundschul-Areal in Gräfelfing.

Spannender ist der Blick auf andere Grundstücke, oft mitten in Wohngebieten gelegen, die der Gemeinde gehören und die nicht oder nur teilweise öffentlichem Wohl zugutekommen – jedenfalls noch nicht. „Es ist eine sehr berechtigte Frage und ein stets aktuelles Thema, welche Grundstücke die Gemeinde besitzt, wie sie sie nutzt und was sie damit vor hat – bezüglich öffentlicher Einrichtungen oder des Wohnungsbaus“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. Zumal dieser Themenkomplex nur teilweise öffentlich gemacht wird. Zwar findet sich jeglicher kommunaler Immobilienbesitz im Vermögenshaushalt wieder, und der ist öffentlich. Doch ist er für Laien nicht gerade leicht zu lesen. Alle Vertragsverhandlungen über Grundstückserwerb oder -veräußerung wickeln Gemeinderat und Verwaltung in nichtöffentlichen Sitzungen ab, weil Rechte Dritter betroffen sind.

Es gibt mehrere Wege, auf denen die Gemeinde zu Grundbesitz kommt. Manchmal ist sie schlicht die Erbin von Immobilien, wenn die Eigentümer beispielsweise keine Kinder haben oder aus anderen Gründen die Gemeinde testamentarisch als Begünstigten vorsehen. Jüngst ging auf diesem Weg ein Grundstück in der Aubinger Straße in Gemeindebesitz über. Darauf steht ein älteres Häuschen, das momentan ungenutzt ist. Vor vielen Jahren bereits erbte die Gemeinde ein Reihenhaus am Wasserbogen, in dem heute auch Gemeinde-Mitarbeiter wohnen.

Mehrere Immobilien hat die Gemeinde auch in Form von Leibrenten übernommen. Oft hilft sie damit den Eigentümern, die ihr Haus bis zum Lebensende bewohnen dürfen, aus akuter wirtschaftlicher Not.

Darüber hinaus kommt es freilich auch vor, dass die Gemeinde schlicht auf dem freien Markt Grundstücke erwirbt. „Wir horten die Grundstücke nicht, sondern erwerben sie meist mit einem Ziel, auch wenn das bisweilen eher langfristiger Natur ist“, sagt Bürgermeister Köstler. Als Beispiel nennt er die Fläche am Jahnplatz entlang des Bahndamms. Die Gemeinde kaufte sie, um Gestaltungsspielraum für die städtebauliche Entwicklung des Jahnplatzes zu gewinnen. Hier soll eines Tages eine Neubauzeile mit Geschäften im Erdgeschoss und Wohnnutzung in den oberen Geschossen entstehen.

Allerdings gibt es auch Filet-Grundstücke, die die Gemeinde vor Jahren kaufte und bis heute nicht adäquat nutzt. Dazu zählt das Doppel-Grundstück Stefanusstraße 46-48. „Hier war beim Ankauf ein Kindergarten angedacht, weil es damals in diesem Gebiet eine Unterdeckung in der Kinderbetreuung gab“, sagt der Bürgermeister. Die Pläne zerschlugen sich, und längst hat die Einrichtung in der Steinkirchner Straße den Bedarf an Kinderbetreuung befriedigt. „Hier müssen wir eine sinnvolle Alternativnutzung entwickeln“, sagt Peter Köstler. Ganz einfach wird das nicht: Einen Geschosswohnungsbau etwa für Sozialwohnungen oder ein Einheimischenmodell schließt das Baurecht dort aus. Das wertvolle Grundstück einfach auf dem freien Markt an den meistbietenden Bauträger zu verkaufen, widerstrebt den Verantwortlichen im Rathaus ebenfalls. Denn einerseits verfügt die Gemeinde über genügend Geld. Andererseits hat auch sie nicht häufig die Gelegenheit, solcher Grundstücke habhaft zu werden, und kann sie nicht bei Bedarf kurzfristig erwerben. Köstler: „Die Chancen ergeben sich selten, und man muss sie nutzen. Ohne solche Grundstücke wäre beispielsweise unser ganzes Netz an dezentralen Kinderbetreuungseinrichtungen nicht denkbar.“ Andererseits gibt er zu, dass eine sinnvolle Nutzung „nicht immer nahtlos“ machbar sei und Grundstücke über Jahre ohne adäquate Nutzung brach liegen.

Ähnlich verhält es sich mit den Grundstücken Frieden-straße 15 und 17, die der Gemeinde gehören. Auf dem einen steht ein vermietetes Häuschen, das andere ist frei. „Auch hier sind Ideen für eine Nutzung zu entwickeln“, drückt der Bürgermeister den Handlungsbedarf im Merkur-Gespräch aus. Ein anderes Grundstück, Friedenstraße 11, nutzt der private Kindergarten Sunrise ABC.

Auch die Grundstücke Grosostraße 2, 4 und 6 in unmittelbarer Nähe des Rathauses gehören der Gemeinde. Nummer 6 belegt ein Kindergarten, auf den beiden anderen Grundstücken wohnen vor allem Gemeindemitarbeiter, darunter der Rathaus-Hausmeister. Ebenso an die Familie einer Gemeindemitarbeiterin ist ein Haus im Birket vermietet; auch das Häuschen Prof.-Kurt-Huber-Straße 2 ist im Gemeindebesitz und vermietet.

Bisweilen kommt es durchaus auch vor, dass die Gemeinde keine sinnvolle Nutzung für ein Grundstück hat, das auf die eine oder andere Weise in ihren Besitz gekommen ist. „Dann verkaufen wir die Grundstücke wieder“, so Köstler. Beispielsweise ging das Grundstück Ruffiniallee 10 a an den meistbietenden privaten Käufer, eine junge Gräfelfinger Familie mit mehreren Kindern.

Unter dem Strich sieht Bürgermeister Peter Köstler zwar vereinzelt Handlungsbedarf, stellt jedoch fest: „Die Gemeinde muss sich hier keinen Vorwurf machen lassen. Wir sind weder die großen Spekulanten, noch die großen Grundstückshändler.“