Gräfelfing im Gleichgewicht gehalten

Von: Martin Schullerus

Teilen

Lächelt am 80. Geburtstag immer noch mit bubenhaftem Charme: Gräfelfings Ehrenbürger und Altbürgermeister Eberhard Reichert, der heute im Kreis der Familie und Freunde feiert. © Dagmar Rutt

30 Jahre, sein ganzes Berufsleben lang, war der promovierte Jurist Eberhard Reichert Bürgermeister von Gräfelfing. Heute feiert der Ehrenbürger, Altbürgermeister und Träger des Bundesverdienstkreuzes seinen 80. Geburtstag. Und hat von seinem bubenhaften Charme so wenig eingebüßt wie von der pointierten Gesprächsführung.

Gräfelfing – „Das Anbiedern ist das Schlimmste, was man als Zugereister in Bayern tun kann; alles andere wird von der Liberalitas Bavarica ganz liebevoll und großzügig umarmt.“ Letzteres durfte der 16-jährige, mit seinen Eltern aus Mainz zugezogene Eberhard in Lochham erfahren. Er spreche nach wie vor „leidliches Hochdeutsch“, kokettiert der Jubilar, „mit süddeutsch gefärbten Anklängen“. Es gereichte ihm nie zum Nachteil. Am 2. Februar 1942 in Königsberg geboren, nach dem Krieg in Westdeutschland glücklich familienvereinigt, wurde Eberhard Reichert 1958 zum Gräfelfinger. Von hier aus studierte er Jura in München, Genf und Würzburg, wo er auch promovierte.

Seine erste Stelle bei der Südosteuropa-Gesellschaft sollte nicht von Dauer sein. 1972 suchte die junge Interessengemeinschaft Gartenstadt Gräfelfing (IGG), die das grüne Juwel vor den Toren Münchens nicht zu Unrecht in Gefahr sah, händeringend nach einem Bürgermeister-Kandidaten. Eberhard Reichert sagte zu – und gewann. Unverhofft war er mit 30 Jahren der damals jüngste Bürgermeister der Bundesrepublik.

Was folgte, war eine kommunalpolitische Bilderbuchkarriere, die Gräfelfing nachhaltig verändern sollte – zum Besseren. „Ich hatte nie die absolute Mehrheit, sondern musste sie zusammensuchen“, sagt Reichert. „Das war zeitaufwendig, aber befriedigend.“ Und eine Aufgabe, die diplomatisches Geschick erforderte, wovon der junge Bürgermeister genug besaß, um die gänzlich fehlende Erfahrung mehr als wettzumachen. Auf fachlicher Seite von der IGG unter Anführern wie Dieter Sommer und Klaus Sueß unterstützt, führte Reichert mithilfe des Gemeinderates nach und nach das bis heute geltende, restriktive Baurecht Gräfelfings ein und steuerte die Gemeinde auch in vielen anderen Bereichen vom bis dahin florierenden Zufallsprinzip hin zu festen Strukturen. Diese von Bauherren oft als unbillige Härte empfundene Linie im Alltagsgeschäft zu vertreten und zu verteidigen, sei nicht immer einfach gewesen, erinnert sich Reichert. Doch der Gemeinderat sei mehrheitlich hinter ihm gestanden.

Für Eberhard Reichert typisch ist, nie nur die oberste, augenfällige Ebene zu betrachten und zu bedenken. So vergleicht er das Amt des Bürgermeisters mit dem Zirkus-Artisten, der den Teller auf dünnem Stab balanciert: „Zahlreiche Kräfte ziehen daran, alles ist in Bewegung, und man muss das lebendige Gebilde Gemeinde im labilen Gleichgewicht halten. Dinge früh erkennen und austarieren, ist eine spannende, herausfordernde Tätigkeit.“ Und Bürgermeister Reichert beherrschte sie meisterlich.

Wie nebenbei gelang es ihm, im Gemeinderat eine sachliche, ausgleichende, lösungsorientierte Diskussionskultur einzuführen, die ihresgleichen suchte. Den schmalen Grat zwischen diplomatischer Flexibilität und mangelnder Prinzipientreue balancierte Bürgermeister Reichert erfolgreich entlang – was im Wahlkampf freilich vor Angriffen der Marke „Everybody’s Darling“ nicht schützte. „Das hat mich nicht sehr getroffen; vor allem hat es sich im Wahlergebnis nicht niedergeschlagen“, sagt Reichert heute schmunzelnd.

Nach 30 Jahren im Amt und vor einer weiteren Amtszeit im Bereich größter Wahrscheinlichkeit, ging Eberhard Reichert 2002 im Alter von 60 Jahren in Pension. Selbstbestimmt, ohne Zwänge, ohne Wahlniederlagen. „Ich habe den Schnitt bewusst gemacht, und es war ein richtiger Schritt“, der es ihm danach auch leichter gemacht habe, sich aus der Kommunalpolitik herauszuhalten. Gemeinsam mit Kollegen gab er stattdessen ein juristisches Fachbuch zum Thema „Kommunales Haftungsrecht“ heraus.

Von seinen vielen Ämtern, die vom Kreisrat und Medienrat über die Südosteuropa-Gesellschaft, das Präsidium des Deutschen Städtetages, den Vorsitz des Planungsverbandes bis zum Stiftungsratsvorsitzenden der Gemeindestiftung Gräfelfing und dem Vorstandsvorsitzenden der Seidlhof-Stiftung reichten, sind auf eigenen Wunsch nur noch die beiden Letzteren übrig. Vor allem die Seidlhof-Stiftung mit ihrem Dreiklang aus städtebaulicher Dimension (Schutz freier Flächen im und außerhalb des Wohngebietes), ökologischem Landbau und Umweltbildung für Kinder fasziniert Reichert.

Der große Empfang im Bürgerhaus, den Bürgermeister Peter Köstler für den Jubilar geplant hatte, fiel Corona zum Opfer. Eberhard Reichert kann gut damit leben. Auch wenn er zugibt, dass gewisse Eitelkeit zum Beruf des Politikers gehört, „schmeichle ich mir damit, das nicht zu übertreiben“. So wird es ein Fest im engeren Familien- und Freundeskreis geben, an der Seite seiner Frau Christa, die ihn durch die Jahrzehnte unterstützte, seiner vier Söhne, die als Bereicherung der Gräfelfinger Gesellschaft wirken, und mittlerweile elf Enkeln. So wünscht Eberhard Reichert sich auch nichts Weiteres, „als mit der Familie in Gesundheit und Frieden leben zu dürfen“.