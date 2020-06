Konzept für RMG-Pflegeheim steht

Die Gemeinde Gräfelfing hat bei den Plänen zur Erneuerung und Erweiterung des Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses (RMG) in Lochham einen großen Schritt getan. Für das neu geplante Pflegeheim liegt nun ein mehrheitsfähiges, modernes Konzept vor.

Gräfelfing – Die neuen Mitglieder des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, Schul-, Kultur- und Sportfragen bekamen es in ihrer ersten Sitzung am Dienstag gleich mit einem Großvorhaben der Gemeinde zu tun. Zudem drängt die Zeit: Der Neubau eines Pflegeheims im Norden des Grundstücks, im rechten Winkel zur Friedenstraße, soll der erste von drei Bauabschnitten sein, deren Ergebnis ein runderneuertes RMG modernster Generation sein soll. Und explizit wollen die RMG gGmbH als Betreiberin und Bauherr sowie die Gemeinde alle möglichen Zuschüsse abschöpfen – bis zu 120 000 Euro für jeden der 96 Pflegeplätze. Für das sogenannte „Söder-Paket“ müssen allerdings weit gediehene Planunterlagen bis 30. Juni eingereicht werden.

Ein erster Entwurf des Büros Molenaar war im April noch auf einige Kritik vor allem des Bauberaters Bertold Ziersch gestoßen; der Architekt hat schon mehrere Altenheime entworfen. Kurzerhand bezog die Gemeinde Ziersch offiziell in die Planungen ein, und gemeinsam mit Klaus Molenaar und RMG-Geschäftsführer Hartmut Joithe erarbeitete diese Task-Force in Rekordtempo ein verbessertes inhaltliches und bauliches Konzept, das das Trio am Dienstag nicht ohne Stolz im Ausschuss vortrug.

Innenhof und Lichthöfe

Der dreigeschossige Neubau gliedert sich in zwei Baukörper, die einen großzügigen Innenhof an drei Seiten umfassen und zusätzlich über jeweils einen kleinen Lichthof verfügen, ganz nach Zierschs Credo: „Naturlicht macht den Wohlfühlfaktor.“ Überhaupt richtet sich das Konzept gänzlich an den Bedürfnissen der alten Menschen und des Personals aus. Bewohner wie Betreuer finden unzählige bauliche und konzeptionelle Alltagshilfen vor, die das Leben erleichtern und bereichern. Bertold Ziersch: „Was Gräfelfing hier machen wird, ist etwas ganz Besonderes.“ Das neue RMG werde als erster Baustein der neuen Lochhamer Ortsmitte alles vom Treffpunkt im Ort bis zur palliativen Betreuung anbieten.

Die Gemeinderäte, allen voran Bürgermeister Peter Köstler („ein sehr gutes Ergebnis“), zeigten sich von dem Konzept angetan und stimmten einmütig zu. Nun sollen heute Abend der Bauausschuss und am 30. Juni der Gemeinderat das letzte Wort haben.