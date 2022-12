Revolution: Der Bruch im Denken

Herfried Münkler setzt Marx, Wagner und Nietzsche in einen Kontext. © Dagmar Rutt

Mit seinem 2021 erschienenen aktuellen Werk „Marx, Wagner, Nietzsche. Welt im Umbruch“ setzt Herfried Münkler das Leben und Wirken von Marx, Wagner und Nietzsche in Beziehung. Spannend und wissenschaftlich fundiert zeigte der Autor am Mittwochabend im Gräfelfinger Bürgerhaus Parallelen und Unterschiede auf und erläuterte seinem Publikum die individuellen Thesen von Befreiung, Erlösung und Überwindung, die die drei aus den Revolutionsversuchen ihrer Epoche ableiteten.

Gräfelfing - Zum wiederholten Mal war es der Literarischen Gesellschaft Gräfelfing gelungen, den Starautor ins Würmtal zu holen. Er habe anfänglich großen Respekt vor der Aufgabe gehabt, die er sich selbst gestellt hatte, begann Münkler seinen Vortrag. Eigentlich habe er das Werk auf Marx und Wagner beschränken wollen, doch die Verleger hätten darauf gedrängt, Nietzsche noch hinzuzunehmen. Die Methode, mit der der Autor schließlich 720 Seiten gefüllt hat, ist der Vergleich. Er habe Knotenpunkte aufgetan, sagt Münkler, Augenblicke, in denen alle drei Theoretiker auf irgendeine Weise zusammenkamen.

Literarische Gesellschaft Gräfelfing holt Starautor Herfried Münkler erneut ins Bürgerhaus

Als lebensprägende Phase für Marx und Wagner beschreibt er die Märzrevolution in Deutschland (1848/49). Für beide sei diese Zeit wie eine Zäsur gewesen. „Marx ging nach London ins Exil, Wagner nach Zürich“, so Münkler. „Während Wagner als Emigrant ein Protagonist des Geschehens war, blieb Marx auf Distanz und zog sich als stiller Beobachter zurück.“ Das Scheitern der Revolution sei jedoch für Marx wie Wagner eine „doppelte Enttäuschung“ gewesen. „Wagner wendete sich daraufhin der Kunst zu“, sagte Münkler. Eine vergleichbare Funktion des Bruchs habe das Kriegsgeschehen von 1870/71 (Deutsch-Französischer Krieg) für Friedrich Nietzsche gehabt. „Die Aufzehrung der Kultur durch das Reich wird später sein Thema“, erklärt Münkler. „Nietzsche stellt das Reich Gottes in den Kontext der Politik.“

Viele Gräfelfinger folgten der Einladung der Literarischen Gesellschaft. © Dagmar Rutt

Den Bruch in Lebensentwurf und Schaffen durch politische Ereignisse beschreibt der Politikwissenschaftler als ein gemeinsames Momentum. Aus der Beobachtung der sie umgebenden postrevolutionären Gesellschaft ziehen die drei Denker unterschiedliche Schlussfolgerungen. Während Marx das Proletariat als Vektor der Geschichte fokussiere – und eine Befreiung vom sogenannten „Lumpenproletariat“ fordere, habe sich Wagner – geprägt von Schopenhauer – entrevolutioniert. „Wagner prägt den Begriff der Erlösung, ein zutiefst christliches Motiv“, so Münkler, „seine Werke spiegeln eine neue Welt mit neuem Menschentypus, Kunst wird zum Träger der Erlösung.“

In seinem neuen Werk setzt Herfried Münkler das Leben und Wirken von Marx, Wagner und Nietzsche in Beziehung

Nietzsches ganze Verachtung habe demgegenüber dem seichten Hedonismus der „viel zu Vielen“ gegolten. Sein Gegenentwurf habe insbesondere auf die Überwindung jenes Menschentypus’ abgezielt, mit dem Ziel des „Übermenschen“, wie er sein Ideal benennt. „Nietzsches Zarathustra ist der Gegenentwurf zu Paulus und Platon, Nietzsche ist damit Antipode von Marx und Wagner“, sagt der Autor. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. Viele seiner Bücher sind Bestseller.