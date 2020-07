Auto brettert in Metzgerei - Kunde kann sich nur durch Sprung auf Wursttheke retten

Sofort den Führerschein abnehmen und nie wieder zurückgeben, wer Gas und Bremse verwechselt reagiert auch in einer Gefahrensituation falsch und hat somit in einem Fahrzeug nix verloren.

Da man sich in dem Cabrio per Definition nicht in einem geschlossenen Raum befindet, halte ich die Schutzmaske für entbehrlich.

Natürlich muss man diese aufsetzen, sobald man das Cabrio in einem geschlossenen Raum verlässt - allerdings: Zu diesem Zeitpunkt ist dieser ja eigentlich nicht mehr geschlossen.