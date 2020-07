Gräfelfing: Neues Konzept für Ladesäulen

Die bisher einzige öffentliche Ladestation für Elektro-Fahrzeuge in Gräfelfing an der Ecke Steinkirchner-/ Bahnhofstraße wurde 2016 eröffnet und ist veraltet. Das neue Konzept sieht in diesem Bereich zwei neue La desäulen für vier Stellplätze vor.

Zunächst fünf Standorte vorgesehen

von Martin Schullerus schließen

Für eine moderne Kommune ist es längst kein schmückendes Beiwerk mehr, die Elektromobilität zu fördern, sondern Teil der Daseinsvorsorge im Bereich Verkehrsinfrastruktur. Diese Überzeugung nimmt in Gräfelfing nun Gestalt an in Form eines Ladesäulenkonzeptes, das zunächst fünf Standorte vorsieht.