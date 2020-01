„Gemeinsam anpacken“ ist das Motto 2020 für die Gräfelfinger Malteser. Das verkündete Harald Schwill, Beauftragter der Malteser München-Land, am Freitagabend auf dem Neujahrsempfang der katholischen Hilfsorganisation im Pfarrsaal St. Stefan. Es löst damit das Leitmotiv „Vorbilder“ aus 2019 ab.

Gräfelfing – Viele Vertreter diverser Hilfsorganisationen und Dienste aus dem Blaulichtbereich – wie THW, Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, Johanniter, ASB und MHW – waren der Einladung zum Empfang gefolgt. Auch Bürgermeisterin Uta Wüst wünschte den Maltesern persönlich ein erfolgreiches Jahr. „Sie sind unverzichtbar für unsere Gemeinde“, so Wüst in ihrer kurzen Ansprache. Sie erzählte, dass sie seit dem vergangenen Jahr selbst auf die Hilfsdienste der Malteser angewiesen sei. „Mein Vater ist pflegebedürftig und er nutzt den Hausnotruf und das Essen-auf-Rädern-Angebot.“

Angebote, die sehr viele Menschen in Anspruch nehmen: Allein im vergangenen Jahr wurden 105 000 Essen an 600 Kunden im Gräfelfinger Bezirk der Malteser ausgeliefert. „Sogar bis nach Garmisch-Partenkirchen sind wir gefahren“, berichtete Bezirksgeschäftsführer Dieter Wünsche. Hausnotrufe installiert hätten an die 6500 ältere Menschen, für die dies ein ganz wichtiges Sicherheitsdetail sei, so Wünsche.

Über 10000 Einsätze im vergangenen Jahr

Auch die Zahlen des Rettungsdienstes sind beeindruckend: 2019 stemmten 95 Mitarbeiter über 10 000 Einsätze. Und der Fahrdienst der Malteser, so Dieter Wünsche weiter, leistete mit seinen 260 Fahrern 125 000 Beförderungen von Behinderten und Schwerstbehinderten. „Keine Tour ist ausgefallen“, betonte er.

Die Malteser bieten seit Jahrzehnten eine sehr große Bandbreite an Dienstleistungen an, wie beispielsweise den Schulbegleitdienst, die Ausbildung von Schulsanitätern, Sanitätsdienste auf Großveranstaltungen oder den sehr wichtigen ambulanten Hospiz- und Palliativdienst sowie den Besuchs- und Begleitungsdienst für ältere, einsame Bürger. Besonders am Herzen liegt Bezirksgeschäftsführer Dieter Wünsche die Mahlzeiten-Patenschaften. Wünsche: „Es gibt auch in Gräfelfing bedürftige Menschen, die sich kein oder nur selten ein warmes Essen leisten können.“ Diese Patenschaften, deren Schirmherr der ehemalige Fußballer Paul Breitner ist, finanzieren sich über Spenden.

Neuer Leiter Einsatzdienste erst 22 Jahre alt

Zum Schluss der offiziellen Feier wurde der Gräfelfinger Andreas Presuhn zum Leiter Einsatzdienste ernannt. Der 22-Jährige engagiert sich, seit er 13 Jahre alt ist, ehrenamtlich bei den Maltesern und arbeitet auch hauptberuflich für den Malteser Rettungsdienst als Sanitäter.

Carolin Högel