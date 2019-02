Peter Köstler bringt sich in Stellung

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen des Gräfelfinger CSU-Vorstands am Mittwoch ist Vorsitzende Petra Schmid im Amt bestätigt worden. 2. Bürgermeister Peter Köstler ließ mit einer (wahl)kämpferischen Rede aufhorchen.

Gräfelfing– Christoph Göbel machte sich nützlich. Der Landrat, der im Ortsverband nur noch einfaches Mitglied ist, übernahm mit gewohnter Routine und viel Schwung die Wahlleitung an diesem Abend im Pschorrhof. Doch konnte auch er Petra Schmid, die solchen Kummer schon gewohnt ist, nicht vor einem mittelprächtigen Ergebnis bewahren: Von 26 stimmberechtigten Mitgliedern wählten nur 17 die alte und neue Vorsitzende ins Amt – das schwächste Einzelergebnis des Abends.

Bemerkenswert auch die Wahl von Schmids Stellvertretern: Während Wolfgang Hierl und Hans-Martin Weichbrodt souverän im Amt bestätigt wurden, zog mit Maximiliane Fischer (25), die gerade ihr Jurastudium abgeschlossen hat, eine junge Frau als dritte Vize-Ortsvorsitzende in den engeren Vorstand ein – mit achtbaren 23 Stimmen.

Die CSU wird ihren Bürgermeisterkandidaten offiziell am 3. April nominieren. Doch wer Peter Köstler an diesem Abend zuhörte, spürte, dass die Würfel für eine weitere Kandidatur Köstlers gefallen sind. Auch wenn er den Namen von Bürgermeisterin Uta Wüst nicht in den Mund nahm und insoweit loyal blieb, ging er mit ihrer Politik hart ins Gericht. Die „extrem positiven Darstellungen in allen Medien und Hochglanzbroschüren aus dem Rathaus“ würden zwar stimmen; Gräfelfing gehe es insgesamt nicht schlecht. Doch werde dabei der zweite Teil der Wahrheit weggelassen: „Die 122 Millionen Euro Gewerbesteuer sind CSU-Politik in Reinkultur der Jahre 2008 und davor. Damals wurde der Grundstein gelegt. Das lesen Sie nirgendwo, aber das ist die Realität“, so Köstler.

Auch bei Einzelprojekten sei die CSU die treibende Kraft. Köstler: „Der Schulcampus ist nicht in den letzten drei Jahren erfunden worden. Die Turn- und Schwimmhalle ist ein CSU-Antrag. Wenn wir das nicht angestoßen hätten, wäre es nicht geschehen.“ Die städtebauliche Entwicklung des Jahnplatzes, die nun endlich Fortschritte mache, gehe ebenfalls auf Anträge der CSU, namentlich von „Mister Jahnplatz Walter Frank“ zurück. Die Bauvorhaben Doemens und Rottenbucher Straße seien ebenfalls „langfristige Entwicklungen“. Hingegen sei das Projekt bauliche Erweiterung der Heitmeiersiedlung „dilettantisch“ angepackt worden und nun auf dem Abstellgleis.

Damit nicht genug: „Bei den ganz großen Themen wie Lärmschutz an der Autobahn und überregionaler Verkehr tut sich nichts.“ Auch beim Rudolf- und Maria-Gunst-Haus, das bald drei Jahre in gemeindlicher Trägerschaft sei, „warten wir immer auf Gutachten und Konzepte“, dabei bestehe dringender Handlungsbedarf. Von der Umgehungsstraße habe man nichts mehr gehört, bis der Kreis sich der Sache angenommen habe. Peter Köstler: „Diese Aufgaben gehören angepackt, sonst wird Gräfelfing weiter im Stillstand verharren.“