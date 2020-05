Post-Filialedroht dieSchließung

Die Post in Gräfelfing könnte dem Vernehmen nach zum Jahresende schließen. Auf Merkur-Nachfrage wollte der Betreiber, die Postbank, dies nicht dementieren. Sicher ist, dass Postleistungen am Ort auch danach angeboten werden müssen. Die Frage ist, in welcher Form und in welchem Umfang.

Gräfelfing– Nachdem es im Ortsteil Lochham seit Jahren keine Post mehr gibt, ist die Filiale in der Bahnhofstraße 9, dem „Palais Post“, der einzige Post-Dienstleister am Ort. Auch wenn es nicht so aussieht, handelt es sich dabei allerdings um eine Filiale der Postbank, in der auch Postleistungen angeboten werden. Offenbar aus wirtschaftlichen Erwägungen –die Rede ist von einer Mieterhöhung – könnte die Filiale Ende 2020 schließen.

Auf Merkur-Anfrage teilte Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel mit, wie alle Banken beobachte auch die Postbank, dass sich Markt und Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung veränderten. „Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“, so Hartmut Schlegel. „Auch der Postbankstandort in Gräfelfing wird derzeit betrachtet. Wir loten dabei im engen Austausch mit unserem Kooperationspartner Deutsche Post unterschiedliche Optionen aus, um für alle Beteiligten eine tragfähige Lösung zu finden. Sollte es im Endergebnis eine Entscheidung zur Änderung des Filialformats oder zur Aufgabe des Standortes geben, wird unser Kooperationspartner Deutsche Post die postalische Versorgung der Menschen in der näheren Umgebung der oben genannten Filiale sicherstellen.“

Auch nach Schließung weiter Postleistungen

Auch wenn das alles andere als ein Dementi ist, bestätigt ein Post-Sprecher zumindest die letztgenannte Zusage. Dem Merkur sagte Klaus-Dieter Nawrath: „Sollte es zutreffen, dass die Postbankfiliale schließt, werden wir auf jeden Fall weiterhin Postleistungen in Gräfelfing anbieten.“ Dazu ist die Post durch die Universaldienstleistungsverordnung gesetzlich verpflichtet.

Allerdings könnte das neue Angebot als sogenannte Partnerfiliale in einem existierenden Einzelhandelsgeschäft, etwa für Schreibwaren, untergebracht werden. Denkbar wären in diesem Fall sogar zwei Partnerfilialen – eine in Gräfelfing, eine in Lochham.

Das Post-Angebot im Würmtal wird kleiner.