Rekordbeteiligung bei European Beer Star

Ein Rekord jagt den nächsten. Der Wettbewerb um das beste Bier hat schon wieder mehr Teilnehmer. Heuer werden in Gräfelfing 2483 Biere aus 47 Ländern verkostet.

Gräfelfing – „Wir denken, wir sind am Limit – und dann kommen noch mal mehr.“ Alexander Herzog ist begeistert vom Erfolg des European Beer Star. Auf dem Gelände der Brauakademie Doemens in Gräfelfing wird es um diese Jahreszeit traditionell eng und enger. Kistenweise trifft Bier aus aller Welt ein. Der Wettbewerb der privaten Brauereien hat seit seinem Anfang vor 16 Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich testeten 20 Experten 235 Biere. Am 11. Oktober haben 145 Jury-Mitglieder die Aufgabe, 2483 verschiedene Biere zu bewerten – mehr denn je. „Zum Vorjahr beträgt der Zuwachs in diesem Jahr wieder stolze sechs Prozent“, so Herzog, der zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit rund um den Wettbewerb.

Die Biere kommen aus 47 Ländern, neu dabei sind heuer Georgien und Hongkong. Die Experten bewerten das Bier aus Sicht des Konsumenten. Entscheidend sind Farbe, Schaum, Geschmack und Geruch. Gewonnene Medaillen nutzen die Brauereien dann zur Vermarktung. Damit der Wettbewerb den zahlreichen Bieren auch gerecht wird, werden ständig neue Bewertungskategorien geschaffen.

Neu ist die Sparte „Hopfenbetontes Weißbier“

„Normalerweise ist Hopfen in Weißbier nur in homöopathischer Dosis zu finden“, erklärt Herzog. Es gibt aber auch Ausnahmen – und nicht zu wenig. Also hat beispielsweise „Hopfenbetontes Weißbier“ jetzt eine eigene Sparte bekommen, damit es die richtige Würdigung erfahren kann.

Das große Thema bei der Durchführung des Wettbewerbs ist aber die Logistik. Es ist nicht so, dass pro teilnehmender Sorte eine Flasche Bier nach Gräfelfing geschickt wird. Das reicht nicht. Eine Jury besteht aus acht bis zehn Experten, alle müssen etwas zu kosten haben und das zum Teil mehrfach.

In Gräfelfing hat Doemens aktuell eigens vier Kühlcontainer und zwei kleine Festzelte auf seinem Hof stehen, in denen das Bier gelagert wird – wenn es denn kommt. Zunächst muss ein beachtlicher Teil erst mal durch den Zoll. Das ist eine Herausforderung, wie sich schon in der Vergangenheit gezeigt hat. „Plötzlich hängt das bei der Post in Leipzig fest“, sagt Herzog. Da müssen Brauereien und Organisatoren dann alle Hebel in Bewegung setzen, damit das Bier pünktlich vor der Verkostung Gräfelfing erreicht. „Es ist schon passiert, dass etwas nicht rechtzeitig kam.“

Derzeit werden die Biere für die Blindverkostung umetikettiert

Am 11. Oktober dann müssen nicht nur das Bier, sondern auch die Experten bei Doemens untergebracht werden. „Wir belegen inzwischen alle verfügbaren Räume“, sagt Herzog. Auch der Organisator von Doemens, Björn Bleier, der aktuell schwer damit beschäftigt ist, das Bier für die Blindverkostung umzuetikettieren und zu verstauen, sagt: „Es wird eng.“

Bis der Neubau von Doemens fertig ist, wird es aber noch gehen, meint er. Auch einen weiteren Teilnehmerzuwachs um sechs Prozent könne Doemens unterbringen. „Wer mitmacht, macht mit. Wir freuen uns, wenn der European Beer Star so einen Anklang findet.“

