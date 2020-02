Wahlkampf mit dem Jahnplatz

Der Wahlkampf hat die Gräfelfinger Kommunalpolitik fest im Griff und macht auch vor den Sitzungen des Gemeinderates nicht Halt – einschließlich Tagesordnung.

Gräfelfing–Als sich am Donnerstag der Bauausschuss zu einer öffentlichen Sitzung traf, gab es lediglich einen Tagesordnungspunkt: Vorstellung der Planungsüberlegungen für die Grundstücke Aubinger Straße 1 (Ex-Postgrundstück) und Jahnplatz 1.

Die Neugestaltung des Jahnplatzes einschließlich der Bebauung des Postgrundstücks ist keine Baustelle wie jede andere, sondern längst ein Politikum: Für die Kritiker von Bürgermeisterin Uta Wüst ist der empfundene Stillstand an dieser zentralen Stelle in Lochham einer der Belege für mangelnde Tatkraft und Ergebnisse an der Gemeindespitze. Zuletzt hatte das Gremium sich im Juni und Juli 2019 mit dem Jahnplatz befasst. Seither herrschte Stille – bis zum Donnerstag, just gute drei Wochen vor der Wahl.

Befremden über Tagesordnungspunkt

Prompt stellte Florian Ernstberger, selbst Bürgermeisterkandidat des Bürgervereins, in der Sitzung die Frage, „wieso jetzt so plötzlich, knapp vor der Wahl“ dieser einzige Tagesordnungspunkt im Bauausschuss auftauche – zumal nach vielmonatigem Stillschweigen. Auch Marion Appelmann (CSU) äußerte ihr Befremden und mochte schwerlich erkennen, welche Neuerungen in den Plänen die Debatte rechtfertigten, die zudem ohne Beschluss bleiben sollte.

Bürgermeisterin Uta Wüst reagierte pikiert. „Alle schreiben sich auf die Fahnen, dass der Jahnplatz was werden soll, jetzt hoffe ich auch, dass alle das meinen“, sagte sie.

Entsprechend unterschiedlich fielen auch die Interpretationen der von Architekt Ludwig Hölzl vorgestellten, aktuellen Entwürfe aus: Während Wüst von einem „großen Schritt“ sprach, sagte Ernstberger, man sei „nur einen kleinen Zwischenschritt weiter“; es sei noch vieles „abzustimmen, zu diskutieren, zu beschließen“.

Im Sommer 2019 wurde ein neuer Entwurf für das ehemalige Post-Grundstück präsentiert.