Wenn Zäune Grenzen überschreiten

Die Gemeinde Gräfelfing möchte ihrer 2015 neu aufgelegten Einfriedungssatzung Beachtung verschaffen. In zwei Fällen lehnte der Bauausschuss jetzt eine Befreiung von den Regelungen ab. Das letzte Wort hat das Landratsamt.

Gräfelfing– In der Gemeinde Gräfelfing sind Einfriedungen – vulgo: Zäune, Mauern und Hecken – seit jeher ein Politikum. Vor allem kämpft die Gemeinde gegen den Hang mancher Bürger, sich gänzlich abzuschotten und so die durchgrünten Grundstücke jeder Erlebbarkeit zu berauben.

Diesem Ziel dient vor allem die in der Einfriedungssatzung festgelegte Höhenbeschränkung der Bauwerke. Im gesamten Ort dürfen Einfriedungen nicht höher als 1,4 Meter sein. Ausnahmen sind Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen: In der Lochhamer, Pasinger, Planegger und Aubinger Straße dürfen Zäune und Mauern an der Grundstücksgrenze maximal zwei Meter hoch sein. Alle Einfriedungen im Ortsgebiet dürfen zudem mit maximal zwei Meter hohen Hecken hinterpflanzt werden.

13 Zentimeter höher als erlaubt

In seiner jüngsten Sitzung beriet der Bauausschuss zunächst über eine Einfriedung in der Lochhamer Straße, die in diesem Sommer errichtet wurde und die aus zwei Gründen nicht der Satzung entspricht: Es handelt sich um eine Wand aus dunkelgrünen Kunststoffplatten – einem Material, das in der Satzung ausdrücklich ausgeschlossen ist. Und die Wand ist 2,13 statt der erlaubten zwei Meter hoch. Bürger informierten die Gemeinde über den Neubau, diese schaltete die Bauaufsicht ein. Daraufhin stellten die Eigentümer einen Antrag auf isolierte Abweichung von der Einfriedungssatzung. Diesen Antrag lehnten nun bis auf Joachim Bender (Grüne) alle Bauausschuss-Mitglieder ab.

Die Verwaltung hatte bereits in der Sitzungsvorlage darauf hingewiesen, dass „keine sachliche Begründung“ für eine Abweichung von der Satzung ersichtlich sei. Die von den Eigentümern vorgebrachte Einsehbarkeit eines Badezimmers lasse sich etwa durch Vorhänge unterbinden. Joachim Bender fragte, ob eine Gleichbehandlung mit Nachbarn stattfinde. Bauamtsleiter Markus Ramsauer bejahte dies, sofern es sich um Einfriedungen handle, die nach Inkrafttreten der neuen Satzung errichtet würden.

Auch im zweiten beantragten Fall konnten Verwaltung und Gemeinderäte keine Gründe für eine Ausnahme erkennen. In der Alten Pasinger Straße (Heitmeiersiedlung) ist eine Mauer entlang des Gehsteigs höher als die dort erlaubten 1,4 Meter. Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt. Nun muss das Landratsamt als Genehmigungsbehörde entscheiden, ob es beispielsweise Beseitigungsanordnungen erlässt.

