Gräfelfinger CSU unter neuer Führung

Von: Martin Schullerus

Teilen

Der Kern-Vorstand der Gräfelfinger CSU (vorne v.l.): Maria Lex-Fischer (Vorsitzende der Senioren-Union), die neue Vorsitzende Maximiliane Fischer, die Vorsitzende der Frauen-Union Ochmaa Göbel und (hinten ab 2.v.l.) Bernd Ulshöfer, Alfred Alexander Gaßner, Ralph Krommes und Hans-Martin Weichbrodt, flankiert von Bürgermeister Peter Köstler (l.) und Landrat Christoph Göbel (r.). Foto: dagmar rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Es hatte sich bereits angedeutet, nun folgte der Vollzug: Bernd Ulshöfer, Vorsitzender des Gräfelfinger CSU-Ortsverbands, ist bei den Vorstandswahlen am Montag nicht wieder angetreten. Seine Nachfolgerin ist die 29-jährige Juristin Maximiliane Fischer. Bereits im vergangenen Sommer hatte Ulshöfer im Merkur-Gespräch offengelassen, ob er nach knapp zwei Jahren im Amt erneut kandidieren werde.

Maximiliane Fischer ist die Tochter der ehemaligen Gemeinderätin und Vorsitzenden der Frauen-Union, Maria Lex-Fischer, die heute die Senioren-Union leitet. Fischer absolvierte das Kurt-Huber-Gymnasium und studierte an der LMU in München Jura. Sie war Ministrantin bei St. Stefan und fährt seit 2014 ehrenamtlich Krankenwagen für die Malteser. Im Ortsverband war sie schon in der Jungen Union aktiv und in den letzten zwei Jahren eine der stellvertretenden Vorsitzenden.

Gleichwohl monieren einige Mitglieder fehlende Vernetzung und Bodenhaftung der neuen Vorsitzenden im Ortsverband. Tatsächlich war auch am Wahlabend eine gewisse Distanziertheit zu spüren, etwa als es um die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden ging. Dass Ulshöfer mit Maximiliane Fischer die Plätze tauschen sollten, war klar und unstrittig, ebenso dass Wolfgang Hierl Co-Vize-Vorsitzender bleiben sollte. Der im Sommer 2022 zurückgetretene Schatzmeister Michael Blaudszun schlug vor, zusätzlich einen dritten Vize-Vorsitzenden zu wählen und das Amt mit Ali Sari zu besetzen. Der 38-jährige Mittelschullehrer wohnt am Anger und ist seit Jahren im Ortsverband aktiv.

Maximiliane Fischer stimmte als Einzige gegen einen dritten Stellvertreter und schlug, nachdem sie unterlegen war, als Gegenkandidaten den Juristen Alfred Alexander Gaßner vor, der eigentlich als Beisitzer vorgesehen war. Am Ende gewann Gaßner gegen Sari mit 15 zu 14 Stimmen. Die neue Vorsitzende selbst hatte 18 von 25 Stimmen bekommen, wobei fünf allerdings ungültig gewesen waren. Unangefochten bleiben Ralph Krommes Schatzmeister und Hans-Martin Weichbrodt Schriftführer sowie Jan Seest und Jan Konarski Kassenprüfer.

Landrat Christoph Göbel, der an diesem Abend einen gewohnt routinierten und gut gelaunten Wahlleiter gab, würdigte die Arbeit von Bernd Ulshöfer, der den Ortsverband mit viel persönlichem Einsatz in der schwierigen Corona-Zeit geleitet „und auf Trab gehalten“ habe, als Treffen und übliche Parteiarbeit nicht möglich gewesen seien. Es sei schön, dass die junge Generation Verantwortung übernehme „und dem Ortsverband eine Perspektive geben will“. Schade fand er, dass die Junge Union nicht präsenter sei. Sie besitzt derzeit nur einen kommissarischen Ortsvorsitzenden und ist in der Öffentlichkeit gänzlich absent.

Bürgermeister Peter Köstler kam mit seinem angekündigten Bericht aus Rathaus und Gemeinderat nicht mehr zu Wort. Maximiliane Fischer beendete die Veranstaltung abrupt, nachdem sie knapp für ihre Wahl gedankt hatte. Wie sie den Ortsverband führen will, ob und welche Schwerpunkte organisatorischer oder programmatischer Art sie setzen will, bleibt vorerst ihr Geheimnis.