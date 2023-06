Gräfelfinger heiß auf Fernwärme

Von: Martin Schullerus

Großes Interesse an der Fernwärme aus Tiefengeothermie: Rund 400 Gräfelfinger füllten am Montagabend die KHG-Mehrzweckhalle, als die Gemeinde und die Geothermie Gräfelfing GmbH zur Informationsveranstaltung mit Experten eingeladen hatten. © Dagmar Rutt

Das Interesse der Gräfelfinger an der Fernwärme aus Tiefengeothermie ist riesig. Hatten die Organisatoren mit ein paar Dutzend Besuchern bei ihrer Informationsveranstaltung am Montag gerechnet, drängten rund 400 Besucher in die KHG-Mehrzweckhalle.

Gräfelfing – „Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagte Bürgermeister Peter Köstler bei seiner Begrüßung mit Blick auf die Besucher, die die Mehrzweckhalle füllten. Der große Zuspruch stieß auf eine informative Veranstaltung. Ein Moderator führte durch den Abend, und es gab zunächst fünf Kurzvorträge von Experten zu den wichtigsten Themenkomplexen. Anschließend konnten die Besucher an mehreren Infoständen im Gespräch mit Vertretern von Firmen und der Geothermie Gräfelfing GmbH & Co. KG (GGK) individuelle Fragen stellen, einen Fragebogen ausfüllen oder gleich einen Vorvertrag abschließen.

Lydia Brooks, Co-Geschäftsführerin der GGK seitens der Gemeinde, präsentierte Grundzüge des Projektes, das Bürgermeister Peter Köstler als „wichtig und richtungsweisend für unsere Gemeinde und ihre Bürger“ bezeichnet hatte. Aus rund 3000 Metern Tiefe soll am Bohrplatz beim Neurieder Weg (heute Pferdekoppeln) 90 bis 100 Grad heißes Wasser gefördert werden. Die Bohrung könnte Ende 2024 beginnen, ein Jahr später die ersten Kunden beliefert werden.

Brooks warb auch mit harten Zahlen für einen Anschluss. Bei Kosten von monatlich 223 Euro für einen normalen Haushalt werde die Fernwärme wettbewerbsfähig sein, unterboten nur von Preisen für Pellets, die jedoch weniger stabil seien. Ein Hausanschluss ans Fernwärmenetz kostet inklusive der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 17 120 Euro. Allerdings liegt der Endpreis abzüglich eines Frühbucherbonus seitens der GGK (1605 Euro) und des Zuschusses von der Gemeinde (2500 Euro) bei 13 000 Euro. Darin enthalten sind nicht nur 15 Meter Zuwegung von der Hauptleitung zum Haus, sondern auch die Übergabestation, die den bisherigen Heizkessel ersetzt und im Eigentum der GGK verbleibt.

Simon Brinkmann, GGK-Geschäftsführer seitens des technischen Partners Silenos Energy, der 49 Prozent der GGK hält und für den Betrieb zuständig sein wird, beschrieb die Haupttrasse des geplanten Netzes in der ersten Ausbaustufe. Sie soll 7,5 Kilometer lang sein und vom Bohrplatz am Neurieder Weg ringförmig über die Würmtalstraße, Bahnhofstraße, Rottenbucher Straße, Lochhamer Straße, Würmstraße/Am Anger und Pasinger Straße zurück zum Bohrplatz führen. Auch die beiden Gewerbegebiete Lochhamer Schlag und Bussardstraße werden angeschlossen. Hinzu kommen, in Abhängigkeit der Nachfrage, Verästelungen in die Wohnstraßen mit einer Gesamtlänge von zunächst etwa vier Kilometern, so Simon Brinkmann.

Auf eine Nachfrage aus dem Publikum äußerte er sich betont zuversichtlich über den Erfolg der Bohrung bezüglich Menge und Temperatur des Wassers. „Es gibt wenige Stellen in der Region München, an denen es sicherer wäre, auf heißes Wasser zu stoßen“, so Brinkmann. Und: „Energie ist genug da für ganz Gräfelfing.“

Paul Wagner von der Firma Geothermie Neubrandenburg, die für die Tiefenbohrung verantwortlich zeichnet, gab ihm Recht. Die maschinell erstellten Seismik-Bilder in 3D und ein daraus entstandenes geologisches Modell hätten die wasserführende Schicht deutlich aufgezeigt. Für die Bohrung werde ein 55 Meter hoher Bohrturm errichtet. Etwa 120 Tage werde dann rund um die Uhr gearbeitet. Lärmschutzwände würden die Schallbelästigung auf Gesprächslautstärke reduzieren.

Thomas Winkler von Gammel Engineering, der den Netzausbau plant, erläuterte technische Details zu den Fernwärmerohren und ihrer Verlegung. Bis zu drei Meter breit muss der Graben für die Hauptleitungen sein, demnächst zu besichtigen, wenn sie in der Bahnhofstraße Ost verlegt werden.

Der Fernwärme-Spezialist Stefan Stolz beschrieb anschaulich die technischen Einrichtungen, die im Haus installiert würden, von der Übergabestation über einen Heißwasserpufferspeicher bis zur Möglichkeit, Trinkwasser mittels Fernwärme auf Temperatur zu bringen.

Bei aller Vorfreude gab es auch lange Gesichter. Mancher hörte an diesem Abend zum ersten Mal, dass es für eine Anbindung großer Gebiete ans Fernwärmenetz wie der Heitmeiersiedlung oder des gesamten Bereichs westlich der Bahn, der auch einen großen Teil von Lochham umfasst, noch keinen Plan gibt, geschweige denn einen Zeitplan. Der Grund: Die Autobahn GmbH und die Deutsche Bahn machen eine Querung ihrer Trassen nicht eben leicht. Autobahnbrücken seien aus statischen Gründen für das Anhängen von zum Beispiel Fernwärmeleitungen tabu. Da bliebe nur eine Unterquerung übrig, auf einer Tiefe von 20 Metern. Das sei wirtschaftlich schwierig, sprich: zu teuer. Und auch das Kreuzen von Bahntrassen erfordere einen komplexen, zähen Verhandlungsmarathon mit ungewissem Ausgang, ließ Thomas Winkler durchblicken.