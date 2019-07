Nach 38 Jahren ist Schluss mit Schule

Ihre Grundschullehrerin hatte es ihr prophezeit. „Du wirst später einmal Lehrerin.“ Sie sollte Recht behalten. Mit Leidenschaft und Herz war Angelika Nerz-Lidl 38 Jahre lang bei der Arbeit. Jetzt ist für die Rektorin der Gräfelfinger Grundschule Schluss. Sie ist 62 Jahre alt und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Gräfelfing– Ihre Grundschullehrerin hatte es ihr prophezeit. „Du wirst später einmal Lehrerin.“ Sie sollte Recht behalten. Mit Leidenschaft und Herz war Angelika Nerz-Lidl 38 Jahre lang bei der Arbeit. Jetzt ist für die Rektorin der Gräfelfinger Grundschule Schluss. Sie ist 62 Jahre alt und verabschiedet sich in den Ruhestand.

„Man sollte gehen, wenn es am schönsten ist“ und nicht erst, wenn man gehen muss, ist Nerz-Lidl überzeugt. Und so sagt sie: „Es macht riesig Spaß hier. Ich habe eine tolle Schule und ein tolles Team.“ Damit sei der richtige Zeitpunkt gekommen. Sie wisse nicht, was das Schicksal noch für sie bereit halte. Also gehe sie jetzt, um weitere Facetten des Lebens zu genießen.

Die gebürtige Münchnerin freut sich darauf, endlich Zeit zu haben. Sie will reisen, wenn keine Schulferien sind, will nach Singapur, Bali und Indonesien im November – und dann mal schauen. Morgens in aller Ruhe eine Zeitung zu lesen und dazu eine Tasse Kaffee zu trinken, davon träumt sie. Auch einfach mal ausschlafen ist jetzt möglich. Nichts spricht mehr dagegen, spontan zu verreisen, wenn es ein verlockendes Angebot gibt.

Freizeit und „Zeit für mich“, sind Worte, die immer wieder fallen. „Was man nicht ahnt, ist, dass man als Lehrer nie ein freies Wochenende hat.“ Stets sei etwas vorzubereiten, nachzubereiten oder zu korrigieren. Je mehr Leidenschaft, desto größer der Aufwand – und Nerz-Lidl war mit Herzblut dabei. „Bei uns werden alle Hefteinträge korrigiert. Das ist zeitaufwendig. Das sieht man nicht“, erklärt sie.

Diese Zeiten sind nun für sie vorbei – und auch die der Bürokratie, die mit den Jahren zugenommen habe. Das Ausfüllen „sinnloser Statistiken, das werde ich nicht vermissen“. Ihre Arbeit mit den Kindern aber, die bereitete ihr große Freude, das ist zu spüren. Die Zuneigung der Kinder zu erfahren und zu sehen, dass sie etwas verstanden haben, „das ist wunderbar“.

38 Jahre lang war Angelika Nerz-Lidl Lehrerin, mal für die ersten und zweiten Klassen, dann wieder für die dritten und vierten. Abwechslung musste sein. 18 Jahre war sie in der Schulleitung tätig, zehn Jahre davon als Rektorin der Gräfelfinger Grundschule. Und auch als Schulleiterin verzichtete sie nicht darauf, die sogenannten Kernfächer wie Mathematik zu unterrichten. „Ich möchte schon sehen, was die Kinder am Ende des Jahres können“, sagt sie.

Über die Jahre hat sie die Schule im Wandel erleben dürfen. Früher gab es Frontalunterricht, heute Projektarbeit und Gruppenarbeit. Die Kinder halten heute Referate, erstellen Portfolios, holen sich ihre Informationen dazu aus dem Internet und lernen obendrein noch Englisch. „Das ist eine ganz andere Art von Unterricht.“ Die Kinder dürfen heute eigenständiger arbeiten.

Dass Nerz-Lidl diesen Wandel begleiten würde, war nicht immer klar. Der Prophezeiung ihrer Lehrerin habe sie damals keinen Glauben geschenkt. Nach der zehnten Klasse hätte sie die Schule am liebsten geschmissen. „Doch meine Eltern hielten nicht viel von der Idee.“ Also blieb sie dran. Zahlreiche Schüler, Lehrer und Eltern danken es ihr. Doch diesmal macht sie ernst: Jetzt ist endgültig Schluss mit Schule. Jetzt nimmt sie sich Zeit für sich und das, was ihr Schicksal für sie bereit hält.